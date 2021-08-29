Третий Спас: что скрывает праздник в честь нерукотворного образа Иисуса Христа

Третий Спас: что скрывает праздник в честь нерукотворного образа Иисуса Христа

Праздновать так называемый "ореховый Спас" — это российская, а не украинская традиция.

29 августа отмечается Третий Спас — это народное название церковного праздника, посвященного воспоминанию переноса с Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа.

29 августа: церковный праздник

После Крещения в Иордане Иисус творил много великих чудес. Один король послал художника, чтобы нарисовать его портрет.

Художник пытался нарисовать Иисуса, но не смог, потому лицо сияло мощным светом. Иисус прижал полотно к Своему лицу, чудесно отразилось на нем. Этот нерукотворный образ художник привез королю, который сразу выздоровел и стал христианином. Впоследствии он поместил этот образ на воротах Эдессы, чтобы люди почитали его. В правление греческого императора Константина Багрянородного образ, при котором происходили многочисленные чудеса, был торжественно перенесен с Эдессы в Константинополь.

29 августа: народные обычаи

Заметим, что известные украинские этнографы в своих работах не упоминают никаких украинских обрядов этого дня, только называют этот день "послепразднство Успения", ведь это — день, следующий после праздника Успения Богородицы.

Однако в Сети, а не научной литературе фигурируют несколько Спасов — ореховый, яблочный, медовый. Правда, в украинском ранее был только один Спас — это праздник 19 августа.

Лишь в некоторых регионах временем праздник Маковея 14 августа тоже называли Спасом.

Заметим, что праздновать так называемый "ореховый Спас" или "хлебный Спас" с различными обрядами, обычаями и ритуалами — это русский, а не украинская традиция.

Читайте также:

Ретроградный Плутон : дата и влияние

: дата и влияние Ретроградный Юпитер 2021 : что стоит сделать и чего следует избегать

: что стоит сделать и чего следует избегать Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

Какие традиции и обычаи существуют на Хлебно-Ореховый Спас

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку