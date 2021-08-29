Третий Спас: что скрывает праздник в честь нерукотворного образа Иисуса Христа

Праздновать так называемый "ореховый Спас" — это российская, а не украинская традиция.
29 августа отмечается Третий Спас — это народное название церковного праздника, посвященного воспоминанию переноса с Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа.
29 августа: церковный праздник
После Крещения в Иордане Иисус творил много великих чудес. Один король послал художника, чтобы нарисовать его портрет.
Художник пытался нарисовать Иисуса, но не смог, потому лицо сияло мощным светом. Иисус прижал полотно к Своему лицу, чудесно отразилось на нем. Этот нерукотворный образ художник привез королю, который сразу выздоровел и стал христианином. Впоследствии он поместил этот образ на воротах Эдессы, чтобы люди почитали его. В правление греческого императора Константина Багрянородного образ, при котором происходили многочисленные чудеса, был торжественно перенесен с Эдессы в Константинополь.
29 августа: народные обычаи
Заметим, что известные украинские этнографы в своих работах не упоминают никаких украинских обрядов этого дня, только называют этот день "послепразднство Успения", ведь это — день, следующий после праздника Успения Богородицы.
Однако в Сети, а не научной литературе фигурируют несколько Спасов — ореховый, яблочный, медовый. Правда, в украинском ранее был только один Спас — это праздник 19 августа.
Лишь в некоторых регионах временем праздник Маковея 14 августа тоже называли Спасом.
Заметим, что праздновать так называемый "ореховый Спас" или "хлебный Спас" с различными обрядами, обычаями и ритуалами — это русский, а не украинская традиция.
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