Третий удар "Орешником" по Украине: Игнат раскрыл подробности атаки РФ

Россия снова массированно атаковала Украину, выпустив около 600 дронов и более 80 различных ракет. Главный удар пришелся на Киев. В ходе этого обстрела Россия уже в третий раз применила баллистическую ракету средней дальности.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Чем атаковала РФ Украина 24 мая

По словам представителя командования, во время атаки противник снова использовал баллистическое вооружение средней дальности, которое в Кремле маркируют как новейшую разработку.

Главной целью использования таких снарядов является устрашение и психологическое давление на украинское общество.

«Это была такая особенность, о чем сейчас будет говорить весь мир, что очередное запугивание Путина, кремлийской власти, не только Украины, но и наших партнеров. Вы знаете, что и по Днепру, и по Львову работали этим вооружением собственно для того, чтобы продемонстрировать готовность применять и такое оружие», — отметил Юрий Игнат.

Игнат отметил, что Россия использовала привычный для таких атак набор оружия. Однако на этот раз враг выпустил много скоростных и баллистических ракет, а большинство ударов направил именно на Киев.

«У нас сегодня применялись ракеты. Кинжалы ракеты Циркон и также крылатые и баллистические ракеты. Очень много средств, летевших по баллистической траектории. И основное направление удара — это столицы Украины Киев», — отметил Игнат

Особенности атаки РФ 24 мая

Юрий Игнат отметил, что украинское военное руководство и разведывательные органы имели предварительные данные по планам врага и фиксировали подозрительную активность российской стратегической авиации. Благодаря заблаговременному информированию населения со стороны руководства государства большинство жителей столицы и других регионов вовремя отреагировали на сигналы воздушной тревоги и перешли к безопасным местам.

«Есть много фото, видео, где люди в укрытиях находятся в капитальных укрытиях, берегущих жизнь», — добавил Юрий Игнат.

По оценке Воздушных сил ВСУ, нынешнее нападение по характеру маневров и задействованным ресурсам очень похоже на массированный обстрел, который произошел 14 мая. Главное отличие состоит лишь в том, что во время предварительной атаки россияне не привлекали баллистику средней дальности.

«У нас есть 600 дронов, большое количество за удар. Из них большое количество сбито/подавлено, конечно. Также и ракеты. Еще раз подчеркиваю, до 30 баллистических ракет. Дальше у нас крылатых ракет более 50 тоже. Ну и плюс те ракеты, которые я назвал, скоростные. Аэробалистические ракеты, так называемые „Циркон“ и другие», — добавил Юрий Игнат.

Массированная атака РФ 24 мая — последние новости

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть разрушения в Киеве, Черкасской и Кировоградской областях. Также РФ атаковала Хмельницкую область.

В сети появилось видео удара баллистической ракетой «Орешник» по Белой Церкви.

Следует добавить, что ранее РФ неоднократно атаковала этой ракетой и другие города Украины. Например, 9 января российская армия нанесла баллистический удар по Львовской области, взрывы от которого были слышны как во Львове, так и за его пределами. Тогда РФ запустила «Орешник» с полигона «Капустин Яр».

Также российская армия 21 ноября 2024 г. ударила баллистической ракетой «Орешник» по Днепру. Тогда сообщалось, что это могла быть информационная провокация Москвы, цель которой — отправить сообщение, в частности, Западу.

