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Третий уровень опасности: в Закарпатье туристов предупреждают о сходе снежных лавин

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Третий уровень опасности: в Закарпатье туристов предупреждают о сходе снежных лавин

ГСЧС Украины

Туристов просят не рисковать и не подвергать себя опасности.

В Украине 5 и 6 февраля сохраняется высокая опасность из-за возможного схода снежных лавин в высокогорье Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, спасатели установили третий уровень опасности. Схождение снежных лавин ожидается в высокогорье Закарпатской области. Поэтому туристов просят не рисковать и не подвергать себя опасности.

"Чтобы не подвергать себя опасности, катайтесь только в пределах определенных горнолыжных трасс и путешествуйте по Карпатам ответственно", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Карпатах близ полонины Боржава туристов накрыло лавиной. Один из пострадавших не мог самостоятельно двигаться, поэтому для его транспортировки были привлечены горные спасатели.

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