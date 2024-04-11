Третья массированная атака на энергетику: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения света

Утром, 11 апреля, российские ракеты и дроны снова нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию.

В каком состоянии украинская энергосистема и есть ли угроза блекаутов, рассказали в "Укрэнерго".

По информации компании, во время двух предварительных атак также пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме – возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Однако сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений, нанесенных оккупантами.

"А энергосистема может безопасно работать только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии. Сейчас на чаше производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще вчера, до атаки. И для того, чтобы сохранить равновесие на наших энергетических весах, нужно разгрузить чашу потребления", – объясняет "Укрэнерго".

Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса – с 19:00 до 22:00.

Украинцев призывают в это время не включать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно. Это поможет энергосистеме безопасно пройти трудный период.

Фото: Укренерго

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что утром 11 апреля Россия атаковала энергообъекты в четырех областях. У Зеленского сообщили, где самая сложная ситуация со светом.

Также сообщалось, что ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС Киевской области.

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