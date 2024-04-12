Третья массированная российская атака на украинскую генерацию: в "Укрэнерго" сообщили о последствиях

Российские ракеты и дроны нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

К утру обесточено 399 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Кроме того, ночью российская БПЛА повредила оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго".

"Сегодня ночью российский БПЛА нанес повреждения оборудованию на одной из подстанций "Укрэнерго" на Днепропетровщине. Частично обесточивались бытовые и отдельные промышленные потребители. На утро без энергоснабжения остаются 507 бытовых и 28 юридических потребителей. Продолжается процесс возобновления энергопитания", — продолжается процесс восстановления энергопитания.

Напомним:

Российская армия 11 апреля в очередной раз атаковала украинскую энергетику, в результате чего была повреждена Сумская ТЭЦ и полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области.

По данным "Центрэнерго", из-за массированных российских ударов в Украине уничтожено 100% всей генерации. По словам главы наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрея Готы, это стало самым большим вызовом за всю историю компании.

РФ наносит сокрушительные удары по украинской энергетике. Только в марте российские атаки уничтожили 80% мощностей тепловых электростанций ДТЭК. И даже при наличии необходимых материалов для устранения повреждений может уйти много месяцев, если не больше.

Об этом пишет известное американское издание The Washington Post. По данным издания, у РФ есть преимущество, поскольку у Украины нет достаточной противовоздушной обороны. Электростанции могут легко подвергаться атакам снова.

Россия неоднократно наносила удары по энергосети Украины — с февраля 2022-го теплоэлектростанции ДТЭК потерпели более 160 атак. Более 40 из этих ударов пришлись на последний отопительный сезон. После волны обстрелов России прошлой зимой, повлекших за собой масштабные отключения электроэнергии по всей стране в самые холодные месяцы года, ДТЭК возобновил работу энергоблоков, но большинство объектов снова разрушено. ДТЭК также использовал почти все свое резервное оборудование для устранения повреждений после других российских ударов, что делает текущий ремонт еще более сложным.

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