"Третья мировая покажет": Жорин прокомментировал рейтинг армий мира

Войны,продолжающейся сейчас в Украине, не было в мире уже много десятилетий.
Рейтинги многочисленных армий мира очень далеки от реальности. Сравнивать Украину с Индией, Ираном, Израилем или другими странами неуместно.
Такое мнение высказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.
По его словам, на сегодняшний день у украинской армии есть то, что невозможно ничем заменить – огромный опыт.
"А если брать современные методы ведения боевых действий – не было никогда. Ни один учебник не пишет, как воевать в таких условиях. Именно у нас на поле боя появляются и применяются все новые решения", – добавил зам.
Напомним, армия Украины заняла 6 место в рейтинге самых многочисленных армий мира. Согласно рейтингу, в первую тройку вошли Китай, Индия и США.
При этом Россия обошла Украину на одну строчку и заняла пятое место. На четвертом месте – союзник России КНДР, чья армия по численности равна русской.
Также мы сообщали, что в Европе растет угроза от России из-за ее заигрывания с Китаем и Северной Кореей.
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