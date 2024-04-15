Третья мировая война уже началась, но на Западе отказываются в это верить: громкая статья The Telegraph

Полномасштабная война России в Украине является частью Третьей мировой войны, противостоящей авторитарным государствам. Это Россия и ее союзники – Китай, Иран и Северная Корея. Против диктатуры стоит демократия – это большинство западных стран и, порой, Соединенные Штаты.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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"Проблема для демократий состоит в том, что только автократии ведут себя так, будто война такова, какова она: глобальная. До тех пор, пока это не изменится, Украина будет в невыгодном положении. Если и когда все изменится, Россия может испытать скорую и длительное поражение, которое может научить других автократов уроков.

Для населения богатых и свободных стран может быть отрадно думать о войне в Украине как о региональной войне, однако это не так" , — пишет автор материала Дэвид Акс.

Как диктаторские страны в мире помогают воевать РФ против демократии

Он подчеркивает, что с первых дней войны в начале 2022 года, когда Запад быстро объединился, чтобы обеспечить Украину разведывательными данными, оружием и деньгами, необходимыми ей для защиты и поддержки. Но впоследствии Россия мобилизовала своих союзников. Первый Иран, который осенью 2022 года поставлял России первую в России эффективную конструкцию беспилотника, взрывчатку Shahed .

Второй союзник РФ – Северная Корея. Она в конце прошлого года активизировалась для решения одной из самых серьезных проблем России: нехватки артиллерийских снарядов. Российские батареи выпускали десятки тысяч снарядов в день в первые недели войны. До середины 2023 г. украинские силы фактически имели преимущество в огневой мощи над российскими силами – и по одной простой причине. Тогда в январе 2024 года это изменилось. Москва заключила соглашение с Пхеньяном об обмене русской пищи на миллионы северокорейских снарядов.

Тем временем Китай взялся за восстановление российской оружейной промышленности, пострадавшей от иностранных санкций и лишивших ее микроэлектроники и точного инструмента. Авторы статьи подчеркивают, что тип микроэлектроники, который необходим для производства беспилотников и ракет, и тип инструментов, который необходим для производства новых стволов для гаубиц.

"Если во время Второй мировой войны Соединенные Штаты являлись арсеналом демократии Соединенного Королевства, то сегодня Иран, Северная Корея и Китай являются арсеналом автократии России", — говорится в материале.

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В войну в Украине вовлечен весь мир

По мнению Дэвида Акса, Россия не может победить в Украине без союзников со всего мира – так же как Украина не может победить без собственных союзников на нескольких континентах. Так, фактические боевые действия ведутся в Украине и России, причем Иран также участвует против Израиля как через посредников, так и непосредственно, но "широкий конфликт является глобальным, и ставки тоже глобальные".

Самые мощные автократии мира уже воспринимают войну в Украине как мировую войну. Они поддерживают Россию, чтобы утверждать силу таких стран как Россия, чтобы нападать, завоевывать и подавлять, когда и где они захотят. Сейчас эта мысль распространяется.

Как сообщалось ранее, французский президент Эммануль Макрон будет добиваться перемирия в Украине во время проведения Олимпиады-2024.

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