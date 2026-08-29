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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3465
Время на прочтение
1 мин

Третья ночь террора Киева, последствия атаки в Бучанском районе: главные новости ночи 29 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки в Бучанском районе

Последствия атаки в Бучанском районе / © скриншот с видео

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 августа 2026 года:

  • Третья ночь террора подряд: Россия отправляет реактивные дроны на Киев один за другим Читать далее –>

  • Есть погибшие, огонь охватил частный сектор: КОВА о последствиях пожара на Житомирской трассе Читать далее –>

  • Николаев под ударом баллистики: в городе прозвучала серия взрывов Читать далее –>

  • Есть погибший и пострадавшие: кафиры ночью атаковали Измаильский район Читать далее –>

  • Трамп заявил о соглашении с Венесуэлой: США получили контроль над 65 млрд баррелей нефти Читать далее –>

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