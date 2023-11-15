Третья платежка за газ: за что украинцам придется заплатить – обзор новостей

Информация о дополнительной квитанции за газ вызывает у граждан много вопросов.

В Украине введут "третью платежку" за газ. Так, потребителей обяжут заключить договор с компанией, которая и будет производить техобслуживание сети.

Зачем в правительстве придумали новый тариф и за что придется платить дополнительно – смотрите дальше в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Газовики будут работать более ответственно

Общеизвестно, что с января 2020 года украинцы начали получать 2 платежки за газ: одну от поставщика голубого топлива, а другую – от его транспортера. Все логично, что больше, такая схема работает во всех цивилизованных странах. Задумывались ли вы над тем, кто должен обслуживать и ремонтировать газовую сеть в вашей многоэтажке?

Как передает "ГазПравда", многие украинцы считают, что это априори задачи газовщиков и без дополнительных соглашений. Но не все так просто. Эта без преувеличения важная услуга уже была заложена в стоимость транспортировки топлива. Но проверяли ли вы когда-нибудь, провели ли газовики и.о. вовремя или качественно? Теперь это придется делать регулярно.

"Ключевой момент начатой трансформации заключается в возложении ответственности за эксплуатацию и удержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении на лиц, наиболее мотивированных в их безаварийной работе, то есть на их владельцев, а именно: в многоквартирном доме по сети общей собственности в зоне общего использования – на совладельцев многоэтажки;

Именно поэтому и введут "третью платежку" – точнее обяжут потребителя заключить договор с компанией, которая и будет проводить техническое обслуживание сети. Появление дополнительной "бумажки" не должно придать человеку чрезмерных хлопот, впрочем, будет побуждать внимательнее относиться к работе газовщиков, поэтому и им работать придется более ответственно.

"Таким образом, собственник понимает, за что именно он будет платить средства и контролирует соблюдение выполнения договорных обязательств исполнителя ТО. Ведь надлежащая работа газовых коммуникаций является залогом безопасности жизнедеятельности всех жителей домохозяйства. В случаях выявления нарушений – собственник может жаловаться на недобросовестное предприятие в соответствующие инстанции", – отметила Плотникова.

С кем придется подписать контракт

Как отмечают в Минэнерго, украинцы смогут заключить контракт не только с облэнерго, но с любой обслуживающей компанией, которая будет иметь соответствующие разрешения. Поэтому и цены в теории должны быть рыночными. Эксперт отмечает, что большинство проверок специалисты будут проводить раз в год. Однако есть и процедуры, которые нужно делать чаще.

По словам Плотниковой, после заключения договора:

Один раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверяют наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищают его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливающие его. В многоквартирных домах раз в 6 месяцев, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего 1 раз в год. Ежегодно одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Также не реже одного раза в год поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений. Раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.

Нарушителям газ пока не будут отключаться

Если проверка проигнорирована или выполнена некачественно, услугу подачи газа должны прекратить. Впрочем, пугаться не стоит, пока переход на три платежки не завершится, отключать никого не будут.

Действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается.

Однако до завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами исключительно из-за незаключения договоров на ТО может считаться манипулятивным и является нарушением прав его жителей.

Как теперь считают распределение газа

Напомним, с 1 октября 23-го года украинцам начали по-новому считать распределение газа. Теперь при расчете размера годовой заказанной мощности газа для бытовых потребителей, полностью или частично не получающих газоснабжение, учитывают только за неопломбированные газовые приборы. Эти изменения должны помочь уменьшить финансовую нагрузку на бытовых потребителей, которые на протяжении предыдущего газового года потребляли минимальные объемы газа. При этом премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что этой зимой тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не собираются.

Ранее в Министерстве экономики объяснили, что происходит с ценами на газ.

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