Третья штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом: заявление Билецкого

В планах корпуса – изменить принципы этой войны.
Третья отдельная штурмовая бригада становится Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого.
Об этом сам Билецкий сообщил в видеообращении.
"Слава Украине! Докладываю: Третья отдельная штурмовая бригада официально разворачивается в Третий армейский корпус", – сказал командир.
Он отметил, что путь от бригады к корпусу был непростым, и воины прошли много сражений.
"Наши киты, на которых мы будем строить корпус – это боевая подготовка, создание профессионального сержантского корпуса, работа с управлением и планированием, и в первую очередь – технологии и технологичность", – подчеркнул Билецкий.
"Наши планы – изменить принципы этой войны. А значит, изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине", – заявил командир.
Напомним, 3 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о начале внедрения корпусной структуры в ВСУ. Он информировал о формировании на тот момент Четвертого армейского корпуса. А дальнейшие изменения предполагают создание системного промежуточного уровня командования между отдельными бригадами и оперативными группировками войск.
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