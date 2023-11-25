"Третья волна" наступления российских войск на Авдеевку: в ISW сделали первые выводы

Российские войска 22 ноября начали новое наступление на Авдеевку. Вероятно, привлечены более слабые механизированные силы, чем в предыдущих волнах.

Об этом пишет Институт изучения войны.

Быстрого продвижения не будет

Специалисты ISW сделали некоторые выводы, проанализировав сообщения украинского военного руководства. Так, командующий стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 23 ноября сообщил, что российские войска начали "третью волну" наступательной операции на Авдеевском направлении. В свою очередь, спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 22 ноября сообщил об увеличении на 25–30% количества российских наземных атак возле Авдеевки и заявил, что украинские силы отразили несколько российских колонн, насчитывавших в общей сложности около 12 единиц бронетехники.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение 23 и 24 ноября украинские войска отразили не менее 50 российских атак на авдеевском направлении.

"Русские источники утверждали, что их войска продолжали наступательные операции на северном и южном флангах Авдеевки, но не охарактеризовали какие-либо российские атаки как высокомеханизированные. Речь шла и о том, что российские войска продолжали продвигаться к северу от Авдеевки и достигли дальнейших успехов в промышленной зоне юго-восточнее Авдеевки, но РФ не выдвигала никаких территориальных претензий, которые соответствуют успешному восстановлению крупномасштабного российского наступления", – пояснили аналитики.

Как известно, войска РФ потеряли огромное количество техники, в том числе танков и бронемашин во время октябрьского наступления. Очевидно, они провели конец октября и весь ноябрь, готовясь к волне наземных атак под руководством пехоты, чтобы компенсировать потери тяжелой техники.

"Большие наземные атаки под руководством пехоты, вероятно, создадут значительную угрозу обороняющимся на авдеевском направлении украинским силам, но не приведут к быстрому продвижению России в этом районе", — подытожили в Институте.

Ранее офицер рассказал о необычной тактике россиян под Авдеевкой.

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