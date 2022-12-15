Тревога длилась более 14 часов: Россия всю ночь била по Днепропетровщине (фото)

По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на 15 декабря российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тревога там продолжалась более 14 часов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрел попали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Туда прилетело около 40 российских снарядов. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Марганецкой общине есть разрушения частных домов и хозяйственных построек, поврежден газопровод. В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия атак уточняются. Идет обследование пораженных территорий.

Напомним, российская армия подорвалась на минах, когда пыталась высадить десант в Никополе на Днепропетровщине. Жители, проживающие рядом, слышали серию взрывов.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российский ракетный террор продолжается, Херсон, Сумщина, Днепропетровщина под ударами

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