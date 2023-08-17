Тревога о "радиационной опасности" на Николаевщине: Ким объяснил, что происходит

В ходе учений возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения, предупредил Ким.

Около 10 часов 17 августа жители Вознесенского района Николаевской области получили уведомление о "радиационной опасности". В ОВА успокаивают и говорят об обучении.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также читайте Готова ли Украина к отопительному сезону под обстрелами: оценка британской разведки

"Напоминаем, в течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите. Отмечаем, что все мероприятия носят УЧЕБНЫЙ характер. Просим сохранять спокойствие. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание", — подчеркнул он. .

По его словам, в ходе учебы планируется отработка практических мероприятий по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

Ким предупредил, что при отработке возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения на территории Вознесенского района.

Как свидетельствует карта тревог, уведомление о "радиационной тревоге" было объявлено в г. Вознесенске и тергромаде и Прибужанской тергромаде. По состоянию на 10.15 тревогу отменили.

Тревога о "радиационной опасности". ФОТО: сундуки

Как ранее сообщалось в Центре национального сопротивления, россияне готовят провокацию на Курской АЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.