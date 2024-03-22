Тревога объявлена по всей территории Украины: первые ракеты залетели в воздушное пространство государства

Находитесь в укрытиях.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Состоялся МиГ-31К. Есть угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал".
Вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство: крылатая ракета на Сумщине, направление западное; крылатые ракеты в Харьковской области, курс южный — об этом сообщают ПС ВСУ. В укрытие немедленно!
Также в Харькове после ударов РФ пропал свет. В городе раздалось около 15 взрывов.
оккупанты могут наносить повторные удары.
Находитесь в укрытиях к отбою тревоги!
Напомним, что в России в воздух поднялись несколько Ту-95мс.
Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"
Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.
Читайте также: