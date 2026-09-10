Тревога посреди концерта: Минкульт изменил правила для зрителей и организаторов

Воздушная тревога Фото иллюстративное / © ТСН

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Министерство культуры Украины 10 сентября утвердило рекомендации по проведению массовых культурных и развлекательных мероприятий при установлении «желтого» уровня угрозы средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

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Мероприятие можно проводить при безопасности

По новым рекомендациям организатор может начать или продолжить мероприятие при «желтом» уровне угрозы, если обеспечены необходимые условия безопасности. В частности, все посетители, участники и работники должны иметь доступ к укрытию соответствующей емкости.

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Вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министерша культуры Украины Татьяна Бережная подчеркнула, что главным критерием остается безопасность людей.

«Создаем понятные правила, которые помогут культурной жизни продолжаться с учетом ситуации безопасности. В основе этих рекомендаций — жизнь и здоровье людей. Организаторы должны заблаговременно подготовить четкий план действий, обеспечить доступ к укрытиям и оперативно информировать посетителей об уровне угрозы. В то же время, человек должен получать всю необходимую информацию, чтобы самостоятельно принимать решения о дальнейшем пребывании на мероприятии. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменение ситуации безопасности и ответственно проводить культурные события», — отметила Бережная.

Перед проведение события организаторы должны определить доступные укрытия и маршруты к ним, проверить их емкость и обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам. Также рекомендуется назначить ответственных за отслеживание ситуации безопасности и оперативное информирование людей.

Количество зрителей должно быть определено с учетом того, сможет ли укрытие одновременно принять посетителей, персонал, исполнителей и других участников мероприятия.

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Людей должны заранее предупреждать об укрытиях

До начала события посетителям рекомендуют сообщить, где расположено ближайшее укрытие, по какому маршруту к нему можно пройти и как действовать после установления желтого или красного уровня угрозы.

Такую информацию предлагается размещать на официальных сайтах, социальных сетях и мессенджерах организаторов, а также на билетах, информационных стендах, экранах и с помощью QR-кодов.

Если желтый уровень угрозы установлен, мероприятие может начаться или продолжиться при условии, что укрытие достаточной емкости доступно, а люди знают маршрут к нему.

В то же время, каждый посетитель имеет право самостоятельно покинуть место проведения мероприятия и перейти к укрытию. Организатор должен обеспечить такую возможность и, если нужно, помочь человеку переместиться в безопасное место.

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Что меняется в случае «красного» уровня

Для «красного» уровня предусмотрены более жесткие правила.

Если «красный» уровень установлен до начала события, мера отменяется. Если соответствующий уровень угрозы объявлен уже во время мероприятия, организатор должен его прекратить, сообщить собравшимся о ближайшем укрытии и организовать переход людей к нему.

Организаторы должны оценить емкость укрытий, расстояние до них, пропускную способность маршрутов и возможность быстрого перемещения многих людей без опасного скопления.

Если организовать быстрый доступ всех участников к укрытию невозможно, проведение мероприятия на открытом пространстве во время желтого уровня угрозы не рекомендуется.

Что будет с билетами в случае прерывания мероприятия

Рекомендации также определяют подходы к переносу, восстановлению или отмене мероприятий и использованию приобретенных билетов.

При принятии решения организаторам рекомендуют учитывать текущую ситуацию, продолжительность перерыва, комендантский час, работу общественного транспорта и возможность безопасно вернуться домой.

В то же время, рекомендации Минкульта не отменяют требований законодательства в сфере гражданской защиты. Также организаторы должны выполнять решения военного командования, военных администраций, органов государственной власти и местного самоуправления, которые были приняты с учетом ситуации в конкретном регионе.

Напомним, во время желтого уровня угрозы часть, в частности, киевских торговых центров и заведений в них будет продолжать работу, хотя отдельные магазины могут закрываться.

Ранее в Киеве заговорили о новой угрозе АЗС.

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