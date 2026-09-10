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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Тревога посреди концерта: Минкульт изменил правила для зрителей и организаторов

Новые правила предусматривают, что «желтый» уровень не означает автоматической отмены или прекращения концерта, фестиваля или другого массового мероприятия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тревога посреди концерта: Минкульт изменил правила для зрителей и организаторов

Воздушная тревога Фото иллюстративное / © ТСН

Министерство культуры Украины 10 сентября утвердило рекомендации по проведению массовых культурных и развлекательных мероприятий при установлении «желтого» уровня угрозы средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Мероприятие можно проводить при безопасности

По новым рекомендациям организатор может начать или продолжить мероприятие при «желтом» уровне угрозы, если обеспечены необходимые условия безопасности. В частности, все посетители, участники и работники должны иметь доступ к укрытию соответствующей емкости.

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министерша культуры Украины Татьяна Бережная подчеркнула, что главным критерием остается безопасность людей.

«Создаем понятные правила, которые помогут культурной жизни продолжаться с учетом ситуации безопасности. В основе этих рекомендаций — жизнь и здоровье людей. Организаторы должны заблаговременно подготовить четкий план действий, обеспечить доступ к укрытиям и оперативно информировать посетителей об уровне угрозы. В то же время, человек должен получать всю необходимую информацию, чтобы самостоятельно принимать решения о дальнейшем пребывании на мероприятии. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменение ситуации безопасности и ответственно проводить культурные события», — отметила Бережная.

Перед проведение события организаторы должны определить доступные укрытия и маршруты к ним, проверить их емкость и обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам. Также рекомендуется назначить ответственных за отслеживание ситуации безопасности и оперативное информирование людей.

Количество зрителей должно быть определено с учетом того, сможет ли укрытие одновременно принять посетителей, персонал, исполнителей и других участников мероприятия.

Людей должны заранее предупреждать об укрытиях

До начала события посетителям рекомендуют сообщить, где расположено ближайшее укрытие, по какому маршруту к нему можно пройти и как действовать после установления желтого или красного уровня угрозы.

Такую информацию предлагается размещать на официальных сайтах, социальных сетях и мессенджерах организаторов, а также на билетах, информационных стендах, экранах и с помощью QR-кодов.

Если желтый уровень угрозы установлен, мероприятие может начаться или продолжиться при условии, что укрытие достаточной емкости доступно, а люди знают маршрут к нему.

В то же время, каждый посетитель имеет право самостоятельно покинуть место проведения мероприятия и перейти к укрытию. Организатор должен обеспечить такую возможность и, если нужно, помочь человеку переместиться в безопасное место.

Что меняется в случае «красного» уровня

Для «красного» уровня предусмотрены более жесткие правила.

  • Если «красный» уровень установлен до начала события, мера отменяется. Если соответствующий уровень угрозы объявлен уже во время мероприятия, организатор должен его прекратить, сообщить собравшимся о ближайшем укрытии и организовать переход людей к нему.

  • Организаторы должны оценить емкость укрытий, расстояние до них, пропускную способность маршрутов и возможность быстрого перемещения многих людей без опасного скопления.

  • Если организовать быстрый доступ всех участников к укрытию невозможно, проведение мероприятия на открытом пространстве во время желтого уровня угрозы не рекомендуется.

Что будет с билетами в случае прерывания мероприятия

Рекомендации также определяют подходы к переносу, восстановлению или отмене мероприятий и использованию приобретенных билетов.

При принятии решения организаторам рекомендуют учитывать текущую ситуацию, продолжительность перерыва, комендантский час, работу общественного транспорта и возможность безопасно вернуться домой.

В то же время, рекомендации Минкульта не отменяют требований законодательства в сфере гражданской защиты. Также организаторы должны выполнять решения военного командования, военных администраций, органов государственной власти и местного самоуправления, которые были приняты с учетом ситуации в конкретном регионе.

Напомним, во время желтого уровня угрозы часть, в частности, киевских торговых центров и заведений в них будет продолжать работу, хотя отдельные магазины могут закрываться.

Ранее в Киеве заговорили о новой угрозе АЗС.

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