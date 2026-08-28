"Тревоги неделями без отбоя": в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов

Алексей Гетьман

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Россия изменила тактику атак, она направлена на психологическое давление и напряжение среди населения. Воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

Об этом в комментарии УНИАН заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

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«Мы видим, что атаки были преимущественно реактивными дронами, почти без использования ракет, а дронов они производят большое количество — сотни в день, поэтому такие атаки, возможно, будут более частыми», — сказал он.

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По словам эксперта, россияне пытаются держать Киев в напряжении, запуская небольшое количество реактивных дронов, в основном, потому что с ними труднее справиться, они более скоростные.

Враг использует тактику Второй мировой войны

«Такая тактика известна, это делалось и во время других войн. Во время Второй мировой войны так поступали нацисты, они постоянно обстреливали позиции, постоянно обстреливали какие-то города, не преследуя военную цель, кроме той, чтобы держать в напряжении людей. Там даже был график: в какое-то время нужно было человеку выйти, зарядить пушку, выстрелить и уходить дальше отдыхать. Такая тактика, чтобы у другой стороны постоянно было напряжение, чтобы постоянно что-то прилетало, постоянно что-то происходило. В этой тактике ничего нового нет. Поэтому вполне можно предположить, что россияне будут использовать не новую тактику, а другую», — пояснил Гетьман.

Атаки направлены на истощение населения

По мнению эксперта, россияне, по идее, хотят выбрать модель атак, при которой дроны будут залетать постоянно.

«То есть небольшое количество, но постоянно. Мы пока к этому четко не подготовлены, но найдем выход в этой ситуации», — заметил он.

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Гетьман напомнил, что за сутки, 27 августа, в Киеве было 13 воздушных тревог, что повлекло за собой огромные пробки, парализовало работу метро.

«Это не только нервы портит, невозможно было переехать из одного места в другое, людям с работы на работу, что-то подвезти в магазин и так далее. Это их цель», — сказал он.

Ветеран также рассказал, что подобные длительные атаки могут быть и дальше, у россиян достаточно дронов, запускать их большой проблемы нет, для этого не нужны сложные пусковые установки.

Насколько продолжительными могут стать воздушные тревоги

«Нравится нам это или нет, но вполне возможно, что воздушная тревога может быть вообще постоянной. Не просто 13 раз, она может быть постоянной. Неделями, до конца года может быть тревога, не заканчиваться. То есть они могут так делать, чтобы не было отбоя, запускать по два-три дрона каждые два-три часа. Чтобы не было отбоя, чтобы залетел один дрон, сбили или не сбили, но тревога была», — сказал он.

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Как отметил Гетьман, воздушная тревога останавливает работу многих предприятий в Киеве, останавливается движение метрополитена по открытой местности.

«То есть вполне возможно, что они попытаются это делать, мы предполагаем. Эта вероятность высока, им ничего не нужно дополнительного делать, просто настроить график запуска своих дронов так, чтобы они, скажем, по одному-два летали каждые полчаса. Это по количеству будет не больше, чем они запускают, когда идут массированные атаки, даже меньше, если сосчитать», — рассказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что для противодействия таким атакам, нам нужно будет использовать не только наземные, но и воздушные средства противовоздушной обороны, то есть самолеты и вертолеты.

«Наземные группы расположены непосредственно на земле, им будет тяжело без поддержки из воздуха. То есть их нужно перехватывать хотя бы в нескольких десятках километров от Киева, чтобы они здесь не падали», — подытожил Алексей Гетьман.

К слову, вчера, 27 августа, в Киеве и области с начала суток прозвучало 13 тревог со взрывами, сегодня по состоянию на 14:40 — 9.

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