Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии

В Никопольский район прилетело около 30 вражеских снарядов.
В ночь на 30 ноября на Днепропетровщине трижды объявляли воздушную тревогу. Российская армия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В город Никополь и Марганецкую общину прилетели около 30 снарядов. Погибших и раненых нет.
Сотрудники ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Масштабы разрушений выясняются.
Напомним, накануне Россия ударила по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате обстрела пострадала женщина. Россияне также повредили частные дома.
Читайте также: