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Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1361
Время на прочтение
1 мин
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Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии

Фото иллюстративное / Фото: Getty Images

В Никопольский район прилетело около 30 вражеских снарядов.

В ночь на 30 ноября на Днепропетровщине трижды объявляли воздушную тревогу. Российская армия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В город Никополь и Марганецкую общину прилетели около 30 снарядов. Погибших и раненых нет.

Сотрудники ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, накануне Россия ударила по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате обстрела пострадала женщина. Россияне также повредили частные дома.

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Дата публикации
Просмотры
1361
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