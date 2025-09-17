Тревожная ночь: над Украиной кружат дроны РФ

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 сентября 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

Полтавщина: БпЛА – на Миргород.

Донетчина: дроны – в сторону Покровского/Краматорского районов.

Черкасская область: БпЛА - курсом на Чигирин, Каменку.

Черниговщина:БпЛА – курсом на Батурин.

Сумщина: БпЛА – мимо Лебедина.

Кировоградщина: БпЛА – на Кропивницкий.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Смеле и Кропивницком.

Около 45 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие сигналы хотел подать кремлевский диктатор Владимир Путин, атаковав Польшу дронами. Да, российский руководитель испытывает НАТО.

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это», — говорит Зеленский.

Также Путин хочет продемонстрировать, что не следует отдавать Украине ПВО, потому что она нужна самим европейцам.