Тревожная ночь в Днепре: какая ситуация в городе и области

Под вечер 4 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Днепру. Одна попала в объект транспортной инфраструктуры, вторую — сбили силы ПВО. По состоянию на утро в Днепропетровской области все спокойно, ночь прошла с тревогой, но без обстрелов.
Об этом 5 апреля сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
Он отметил, что враг начал чаще обстреливать Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Учитывая это, облсовет планирует подать ходатайство, чтобы внести в перечень территорий, пострадавших в результате боевых действий, Покровскую, Великомихайловскую и другие общины Синельниковского района, граничащие с зоной боевых действий.
"Это позволит тем жителям общин, которые хотят уехать, получить статус ВПЛ и оформить выплаты от государства", — пояснил Лукашук.
Сейчас ситуация на Херсонском, Николаевском, Донецком, Харьковском направлениях под полным контролем Вооруженных сил Украины, добавил он.
Как сообщалось, в Днепре вечером 4 мая, после объявления воздушной тревоги, раздалось несколько взрывов. По словам местных жителей, после взрыва появился дым. Позже стало известно, что российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру.
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