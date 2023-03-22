Тревожная ночь в Украине с работой ПВО: что известно

Почти по всей Украине прозвучали воздушные тревоги.

Фактически почти после полуночи 22 марта 2023 года на Киевщине и в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за полетов беспилотников.

Ночная атака беспилотников. Что известно?

По состоянию на данный момент информации о попадании, пострадавших или разрушении пока нет.

Также не сообщается о количестве сбитых беспилотников или других подробностях тяжелой ночи. Такая информация появилась только в социальных источниках без ссылки на официальных лиц.

Воздушная тревога продолжалась несколько часов, а затем начались отбои в украинских областях.

К тому же громкая ночь состоялась во временно оккупированном Донецке. Там вспыхнул пожар.

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