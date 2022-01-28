Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собой

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собой

Такого чемодана хватит на семью. Стоит полный набор новых вещей более 45 тысяч гривен. Вес комплекта – около 24 килограммов.

На фоне угрозы вторжения России в Украину в Сети активно обсуждают необходимость так называемого тревожного чемоданчика. Он должен быть собран на случай внезапной эвакуации.

ТСН.ua узнал, что именно должно быть подготовлено дома.

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По словам инструктора по выживанию Сергея Вишневского на тренинге "Антистресс января 2022", удобнее сложить вещи первой необходимости в легкий 100-литровый рюкзак. Чемодан на колесах будет излишней нагрузкой в случае эвакуации.

Кроме того, следует собирать вещи, которые проверены практикой. То есть те, которые вы уже использовали, а не принесли в упаковке из магазина.

"Мнение, что у вас тревожный чемоданчик должен быть на бумаге, и вы его составите за 10 минут — это ид***изм. Потому что вы можете проснуться ночью в задымленном помещении, и срочно нужно будет в трусах выскочить на улицу", — подчеркнул Вишневский.

Что должно быть в тревожном чемоданчике

Для гигиены: мыло, туалетная бумага, салфетки спиртовые, зубная щетка, зубная паста, зеркальце, полотенце, ЗИП пакет и водостойкая сумка органайзер, чтобы сложить все эти вещи.

Сигнализация и освещение: фонарик налобный, фонарик ручной, свисток, флаг Украины, паракорд, огниво, нож "Чугайстер", мультитул, комплект "Характерник" (лопата, мачете, лучковая пилка и еще 12 инструментов в одном комплекте).

Защита: очки, коврик-сидушка, бахилы.

Для кухни: горелка газовая, баллон газовый маленький, чашка стальная, котелок, ложка, титановая печка и ветрозащита для газовой горелки, зажигалка газовая, минеральная вода, фильтр для очистки воды.

Связь и энергетика: сим-карты нескольких операторов связи, пауэрбанк-зарядка, солнечная панель, аккумуляторы ААА, аккумуляторы 18650.

Навигация: бумажная карта Украины, компас планшетный, часы наручные, карандаш строительный, влагозащищенный блокнот.

Документы: флешка USB, флешка-картридер, карта памяти, внутренний и биометрический паспорт, ИНН, военный билет, документы на недвижимость, фото родных и близких с надписями на обратной стороне.

Аптечка: тактическая по стандарту IFAK в полном сборе.

Укрытие: каремат, спальник зимний, палатка двухместная.

Вишневский добавил, что такого тревожного чемоданчика хватит для семьи. Стоить полный набор вещей будет более 45 тысяч гривен. Вес комплекта – около 24 килограммов.

Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно просмотреть на специальной карте, составленной Киевской городской администрацией.

Что такое "тревожный" чемодан и что в нем должно быть | Новости Украины

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