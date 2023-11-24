Тревожный сигнал с оккупированного Бердянска: что грозит работникам коммунальных предприятий

На коммунальные предприятия временно оккупированного Бердянска Запорожской области начали развозить повестки для мобилизации в российскую армию.

Об этом сообщил в пятницу, 24 ноября, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, если ситуация будет развиваться по аналогии с Донецком, то на коммунальных предприятиях на ТОТ Запорожской области не останется мужчин.

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"Их будут отправлять воевать против нас", — подчеркнул глава области, заметив, что "дело очень серьезное".

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что до конца этого года россияне планируют пополнить свою армию еще 130 тысячами человек, в том числе из оккупированных регионов Украины – Херсонщины, Запорожья, Донбасса, Луганщины и Крыма.

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