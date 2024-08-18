Три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия – мониторинговые каналы.

В случае объявления тревоги – находитесь в укрытиях.

В настоящее время три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Пока неизвестно это боевой вылет, или это "тренировочный" вылет, — так уже было несколько раз месяц-два назад.

Также читайте В Сумах раздался взрыв: что произошло

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.