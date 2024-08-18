Три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия – мониторинговые каналы.

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В настоящее время три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Пока неизвестно это боевой вылет, или это "тренировочный" вылет, — так уже было несколько раз месяц-два назад.
Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.
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