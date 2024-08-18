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Три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия – мониторинговые каналы.

Три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия – мониторинговые каналы.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95, с которого запускают по Украине ракеты Х-101 / Фото: Associated Press

В случае объявления тревоги – находитесь в укрытиях.

В настоящее время три борта Ту-95мс продолжают движение в сторону района Каспия.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Пока неизвестно это боевой вылет, или это "тренировочный" вылет, — так уже было несколько раз месяц-два назад.

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

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