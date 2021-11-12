Три часа уговаривал: в Ивано-Франковской области мужчина "заминировал" ТЭС, потому что его не пустили на экскурсию

Три часа уговаривал: в Ивано-Франковской области мужчина "заминировал" ТЭС, потому что его не пустили на экскурсию

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Ивано-Франковской области 31-летний мужчина сообщил о "заминировании" Бурштынской ТЭС, потому что его не пустили на экскурсию.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

31-летний житель Хмельницкой области рассказал, что на ТЭС он прибыл вместе с родственником, занимающимся грузовыми перевозками. По словам мужчины, он хотел попасть на экскурсию на предприятие, однако ему отказали даже после трехчасовых уговоров. Через неделю мужчина решил отомстить и сообщил о "заминировании" ТЭС.

В 2015 году житель Хмельницкой области уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Против него открыли производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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