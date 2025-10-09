Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины.

Враг обстреливает Сумщину / © Getty Images

В результате интенсивных обстрелов Сумской области погибли три человека, еще двое получили ранения. Российские войска нанесли удары по нескольким населенным пунктам региона, повлекшие разрушение гражданских объектов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Россия атакует общины области десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами. Часть беспилотников удалось уничтожить силами обороны, однако враг активно применяет их снова и снова», — отметил Григоров.

Под вражеским огнем оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Комышанская и Николаевская общины.

В результате атак погибли трое мужчин: 40-летний житель Николаевской общины, 65-летний — из Великописаревской и 66-летний — из Белопольской.

Также ранены двое гражданских: 47-летний житель Степановской общины и 52-летний житель Сумской общины.

Кроме человеческих потерь зафиксировано разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры — жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов коммунального назначения.

Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 9 октября прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.