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Три десятка погибших и полсотни раненных: оккупанты двинулись штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении и получили "на орехи"

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Три десятка погибших и полсотни раненных: оккупанты двинулись штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении и получили "на орехи"

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты понесли потери.

Они пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"При проведении штурма позиций украинских войск вблизи Авдеевки подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) 1 АК понесли потери: 30 погибших и 53 раненых военнослужащих", — рассказал журналист.

По его словам, командование ВС РФ продолжает использовать подразделения специального назначения в качестве пехоты.

"Во время штурмовых действий позиций ВСУ, 2 отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери. Одной из причин почему-то спецназ выполняет задачу пехоты — это плохая подготовка личного состава мотострелковых подразделений", — отметил журналист.

Напомним, что у оккупантов "закончились" БТГ десантников, поэтому в командовании изобрели упрощенную структуру для наступления на Херсонщине.

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