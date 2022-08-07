Три десятка погибших и полсотни раненных: оккупанты двинулись штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении и получили "на орехи"

В Донецкой области российские оккупанты понесли потери.
Они пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"При проведении штурма позиций украинских войск вблизи Авдеевки подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) 1 АК понесли потери: 30 погибших и 53 раненых военнослужащих", — рассказал журналист.
По его словам, командование ВС РФ продолжает использовать подразделения специального назначения в качестве пехоты.
"Во время штурмовых действий позиций ВСУ, 2 отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери. Одной из причин почему-то спецназ выполняет задачу пехоты — это плохая подготовка личного состава мотострелковых подразделений", — отметил журналист.
Напомним, что у оккупантов "закончились" БТГ десантников, поэтому в командовании изобрели упрощенную структуру для наступления на Херсонщине.
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