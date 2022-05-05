Три десятка погибших, полсотни раненных и пленный: на Запорожье защитники Украины изрядно поколотили оккупантов

В Запорожской области защитники Украины "делают нервы" российским оккупантам.
Защитники Запорожского края за прошедшие сутки отправили к праротцам три десятка россиян.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки наши воины уничтожили в Запорожской области:
- 29 человек личного состава, 39 ранены, один взят в плен;
- 11 боевых бронированных машин;
- одну 152 мм гаубица Д-20;
- 12 единиц автомобильной техники", — говорится в сообщении.
Также украинским защитникам удалось пополнить свой автопарк. Они захватили 2 вражеских БМП.
Напомним, что в Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов.
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