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Три десятка погибших, полсотни раненных и пленный: на Запорожье защитники Украины изрядно поколотили оккупантов

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Три десятка погибших, полсотни раненных и пленный: на Запорожье защитники Украины изрядно поколотили оккупантов

Государственная пограничная служба Украины

В Запорожской области защитники Украины "делают нервы" российским оккупантам.

Защитники Запорожского края за прошедшие сутки отправили к праротцам три десятка россиян.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки наши воины уничтожили в Запорожской области:

  • 29 человек личного состава, 39 ранены, один взят в плен;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • одну 152 мм гаубица Д-20;
  • 12 единиц автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Также украинским защитникам удалось пополнить свой автопарк. Они захватили 2 вражеских БМП.

Напомним, что в Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов.

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