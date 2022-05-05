Три десятка погибших, полсотни раненных и пленный: на Запорожье защитники Украины изрядно поколотили оккупантов

Три десятка погибших, полсотни раненных и пленный: на Запорожье защитники Украины изрядно поколотили оккупантов

В Запорожской области защитники Украины "делают нервы" российским оккупантам.

Защитники Запорожского края за прошедшие сутки отправили к праротцам три десятка россиян.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки наши воины уничтожили в Запорожской области:

29 человек личного состава, 39 ранены, один взят в плен;

11 боевых бронированных машин;

одну 152 мм гаубица Д-20;

12 единиц автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Также украинским защитникам удалось пополнить свой автопарк. Они захватили 2 вражеских БМП.

Напомним, что в Николаевской области ВСУ сбили вражеского "лазутчика" и ликвидировали полсотни оккупантов.

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