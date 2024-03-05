Три дня без еды и воды: пограничники чудом спасли уклониста, который пытался бежать в Словакию

Гражданин рассказал, что хотел пробраться в Словакию, однако он заблудился в горах.

На границе со Словакией обнаружили мужчину, пробывшего на улице три дня без еды и воды. Обессиленный человек бродил по горам, потому что пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как стало известно, пограничники во время патрулирования увидели лежащего на земле мужчину. Ему оказали неотложную помощь и вызвали скорую.

Впоследствии гражданин рассказал, что хотел пробраться в Словакию, однако он заблудился в горах. Кроме того, он упал со склона и потерял телефон, поэтому не мог вызвать помощь.

"Весь маршрут я создавал исходя из логики и своих возможностей. Потому что плавать я не умею – значит, варианты с рекой мне не подходили. Я подумал, что там будет гора, поэтому пограничников будет меньше… Я поскользнулся на камне, он на меня обрушился – меня прибило. Несколько раз пытался подняться, но уже не мог", – рассказал мужчина.

Пограничники спасли мужчину, пытавшегося бежать в Словакию

Напомним, что в Полтавском ТЦК и СП считают, что мобилизация в Украину идет по плану.

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