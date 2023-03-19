Три дня дождей: какой будет погода на следующей неделе – прогноз от синоптика Наталки Диденко

Понедельник, 20 марта, в Украине будет сухим и сравнительно теплым.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня ожидается +9+13 градусов, на юге до +14, на северо-востоке +8+10 градусов.

В Киеве завтра без осадков, +12 градусов.

Диденко предупреждает, что во вторник-среду (21-22 марта) в Украине пройдут периодические дожди. Также дожди ожидаются в субботу, 25 марта.

"В общей сложности на неделе будет теплая погода, немного вниз присядут столбики термометров в среду, 22 марта. А так преимущественно в дневные часы — +10+14 градусов", — отмечает она.

Также синоптик добавила, что ближайшее похолодание, ориентировочно, прогнозируется 30 марта.

Ранее сообщалось, когда в Украине закончатся погодные "качели" и наступит теплая весна.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода до конца марта.

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