Три дома разнесло в руины: РФ массированно ударила по одной из областей на юге (фото)

Удар по Одесщине 25 апреля

В ночь на 25 апреля российские войска снова массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На юге региона повреждена жилая застройка и припортовая территория. В результате атаки два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены и разрушены три частных жилых дома, хозяйственное помещение и семь автомобилей. Также получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Возникшие пожары сейчас ликвидированы.

Удар по Одесщине 25 апреля (9 фото)

Удар по Украине 25 апреля

Напомним, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.

В частности, под атаку попали Днепр, Харьков и Белая Церковь.