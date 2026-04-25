Три дома разнесло в руины: РФ массированно ударила по одной из областей на юге (фото)
В результате вражеского обстрела Одесщины повреждения получили припортовая инфраструктура и жилищный сектор, два человека получили ранения.
В ночь на 25 апреля российские войска снова массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
На юге региона повреждена жилая застройка и припортовая территория. В результате атаки два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждены и разрушены три частных жилых дома, хозяйственное помещение и семь автомобилей. Также получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Возникшие пожары сейчас ликвидированы.
Напомним, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.
В частности, под атаку попали Днепр, Харьков и Белая Церковь.