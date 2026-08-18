Три главных недостатка павербанков: почему ими не стоит злоупотреблять

Телефон, Павербанк / © pexels.com

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Павербанки давно стали незаменимыми устройствами для владельцев смартфонов, ноутбуков и другой электроники. Они особенно полезны при длительных поездках, отключениях электроэнергии или в ситуациях, когда рядом нет розетки. Однако постоянно использовать внешний аккумулятор в качестве основного источника питания не стоит.

Об этом пишет slashgear.com.

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Есть, по меньшей мере, три причины, по которым чрезмерная зависимость от павербанка может быть невыгодной или даже опасной.

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1. Зарядка может быть медленнее

Многие портативные аккумуляторы обеспечивают мощность около 18–22,5 Вт. Для современных смартфонов этого может быть недостаточно, ведь некоторые модели поддерживают гораздо быстрее подзарядку.

К примеру, современные iPhone могут заряжаться мощностью до 40 Вт, а отдельные Android-смартфоны поддерживают зарядку на 100 Вт и более. Поэтому в случае доступа к розетке зарядный адаптер часто позволит намного быстрее пополнить заряд аккумулятора.

В то же время современные павербанки с поддержкой Power Delivery могут обеспечивать более высокую скорость зарядки. Однако такая функция не во всех моделях.

2. Павербанк также изнашивается

Как и аккумулятор смартфона, аккумулятор внешнего зарядного устройства постепенно теряет свою начальную емкость. Большинство павербанков используют литий-ионные или литий-полимерные элементы, имеющие ограниченный ресурс.

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По данным производителей, многие внешние аккумуляторы рассчитаны примерно на 300–500 циклов зарядки. После этого они не прекращают работу мгновенно, однако их эффективность и фактическая емкость постепенно снижаются.

Кроме того, передача энергии от одного аккумулятора другому сопровождается потерями. К примеру, павербанк на 10 000 мАч не обязательно сможет дважды полностью зарядить смартфон с батареей на 5000 мАч. На практике количество полных зарядок будет меньше.

Поэтому павербанк лучше использовать как резервный источник питания, а не постоянно держать подключенным к телефону при наличии розетки.

3. Старые или поврежденные павербанки могут быть опасны

Литиевые аккумуляторы нуждаются в осторожном обращении. Повреждение батареи, перегревание или старение могут привести к ее вздутию и другим неисправностям.

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Особенно опасно оставлять павербанк в местах с высокой температурой, например в салоне автомобиля под прямыми солнечными лучами. Также следует избегать использования устройства, если оно заметно нагревается, имеет признаки вздутия или издает необычный химический запах.

Особое внимание следует уделять дешевым моделям неизвестного происхождения. Если устройство не имеет должной защиты от перегрева и перепадов напряжения, оно может повредить аккумулятор смартфона.

Павербанк – резерв, а не замена розетки

Портативный аккумулятор остается полезным устройством, особенно во время отключения света или длительных поездок. При возможности лучше заряжать технику непосредственно от качественного сетевого адаптера.

А павербанк следует беречь для ситуаций, когда доступа к сети нет. Это поможет продлить срок службы и избежать лишних рисков.

Как мы писали, павербанки при отключении света могут представлять пожарную опасность, если их неправильно использовать или хранить. Наибольшие риски связаны с поврежденными и перегретыми аккумуляторами, вздутием батареи, перезарядкой и использованием неподходящих кабелей. Специалисты советуют заряжать павербанк в прохладном проветриваемом месте, не оставлять его надолго подключенным к сети и не допускать полной разрядки. Также не следует хранить аккумулятор в жарком автомобиле или использовать его во время зарядки, если производитель не предусмотрел функцию сквозной зарядки.

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