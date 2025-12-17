Три года поддержки: как мобильные котельные от Кока-Кола и УЧХ помогают общинам проходить отопительный сезон

Реклама

В украинских городах и селах зима уже давно перестала быть просто очередным временем года. После постоянных атак на энергетическую инфраструктуру многие общины живут с тревогой: что будет, если тепло снова исчезнет? Именно поэтому Система компаний Кока-Кола вместе с Украинским Красным Крестом уже третий год реализуют масштабный проект обеспечения важных социальных объектов мобильными котельными.

За это время 110 мобильных котельных передали общинам в разных областях Украины, пять из них в 2025 году – для детского сада, двух школ и двух медицинских учреждений. Суммарной мощности – почти 61 МВт – хватает, чтобы обогреть около 610 тыс. кв. м помещений.

Четыре мобильных котельных для Конотоп.

«Для Конотопа четыре новых блочно-модульных котельных стали настоящей находкой» , — говорит исполнительный директор КП «Теплогарант» и депутат городского совета Конотопа Тарас Омельченко. Оборудование было направлено на обеспечение теплом двух учебных заведений и жилых домов, где проживает около 1 тыс. человек.

Реклама

Для мобильных котельных в Конотопе в этом году начался второй полноценный отопительный сезон. За это время оператор теплосетей почти не тратился на ремонты, а экономия газа, по оценкам специалистов, достигла не менее 20%.

«По сравнению со старым оборудованием здесь совсем другой коэффициент полезного действия. Жалоб от пользователей практически нет. И предприятие, и община очень довольны» , — рассказывает Омельченко.

Гибкость и адаптивность – залог устойчивости

КП «Теплогарант» и власти города обеспечили котельные всем необходимым для эффективной интеграции в существующие коммуникации. Благодаря генераторам они могут работать даже без централизованного электроснабжения.

Мобильная конструкция позволяет оперативно транспортировать и устанавливать котельные на новом месте. Кроме того, они полностью готовы к работе на дизельном топливе — при необходимости их можно использовать для пунктов обогрева. И у города уже есть подобные планы.

Реклама

«Мы в 80 км от границы. Должны быть готовы ко всему» , — объясняет чиновник.

Чтобы обеспечить максимальную устойчивость и адаптивность системы теплообеспечения, коммунальщики Конотопа поддерживают в рабочем состоянии даже устаревшие котельные, которые в мирных условиях давно были бы выведены из эксплуатации. Такая гибкость воплощает в себе стратегию благотворительного проекта Системы компаний Кока-Кола и Украинского Красного Креста, ведь его главная цель — усилить энергетическую устойчивость украинских общин.

«Это системная работа, которая длится уже три года. Кока-Кола инвестирует ресурсы в проект, потому что мы видим его реальное влияние на жизнь людей. Мы продолжаем сотрудничество с Украинским Красным Крестом, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше нуждается» , — подчеркивает Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC Ukraine.

40 млн долларов - в поддержку украинцев

С февраля 2022 года Система компаний Кока-Кола вместе с Фондом Кока-Кола направили на помощь украинцам гуманитарные проекты и восстановление инфраструктуры около 40 млн долларов. Из них 9 млн долларов – на закупку и доставку мобильных котельных. Важно и то, что котельные закупали у отечественного производителя, что одновременно поддержало украинскую экономику и упростило логистику и обслуживание.

Реклама

За три года стабильным и экономически эффективным теплом обеспечили 46 учебных заведений, 33 медицинских учреждения, 29 жилых домов и два объекта критической инфраструктуры.

«Украина снова проходит отопительный сезон в чрезвычайно сложных условиях. Для многих общин мобильные котельные — это уверенность, что больницы, школы и жилые дома будут тепло даже при нестабильной работе энергосистемы. Поддержка Системы компаний Кока-Кола позволяет обеспечить теплом десятки тысяч украинцев и помогает общинам возвращаться к нормальной жизни» , — отмечает Максим Доценко, генеральный директор Украинского Красного Креста.