Три года такого не было: синоптик шокировал прогнозом на 25 декабря

Какая будет погода на Рождество / © Associated Press

Впервые за три года украинцы могут встретить Рождество 25 декабря с зимней погодой.

Об этом заявил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По предварительному анализу прогностических моделей именно 24 декабря начинается похолодание. Среднесуточная температура опустится ниже 0°.

Постригание отмечает, что на выходных, 20-21 декабря, будет монотонная осенняя погода под влиянием антициклона «Frieda». Облачно, туманы. Температура воздуха ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

«В начале новой рабочей недели, 22-23 декабря, над Скандинавией и Норвежским морем сформируется новый антициклон, наполненный холодным воздухом. Он станет барьером для Атлантических циклонов и блокирует западно-восточную переноску теплых воздушных масс. Однако существенных изменений в погоде еще не ждем. Температура в течение суток от 2 мороза до 3 тепла», — говорит синоптик.

Однако дальше он прогнозирует «резкий провал в арктический холод». В то же время на установку устойчивого снежного покрова рассчитывать не стоит, лишь кое-где будет пролетать снег.

«Текущая неделя — самая темная в году. 21 декабря 2025 в 17:03 по киевскому времени Солнце займет самую низкую точку относительно земного горизонта, и наступит зимнее солнцестояние. Ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день 21 декабря — кратчайшим, будет длиться всего 8 часов. Но уже 25 декабря он станет увеличиваться. „Солнце — на лето, зима — на мороз“, — говорили в народе. Продолжаем следить за развитием сценария похолодания», — отметил Виталий Постригань.

Ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что именно на Рождество, от 25 декабря, в Украине начнется похолодание.

Также она дала прогноз погоды на выходные 20-21 декабря.