Три года тюрьмы и более 17 тыс. грн штрафа: в Венгрии строго наказали украинцев, которые помогали мигрантам

Три года тюрьмы и более 17 тыс. грн штрафа: в Венгрии строго наказали украинцев, которые помогали мигрантам

Украинцев осудили и запретили въезд в Венгрию.

В Венгрии строго наказали троих украинцев, потому что те помогали мигрантам из Пакистана и Сирии, которые незаконно пересекли венгерскую границу.

Об этом сообщает портал "Суды Венгрии".

В венгерском городе Кечкемет осудили двух украинцев в возрасте 38 и 40 лет, которые помогли мигрантам из Сирии незаконно попасть в Венгрию, чтобы впоследствии выехать в Австрию. Следствие установило, что 20 ноября 2020 года украинцы на своих автомобилях везли мигрантов. Их остановила полиция.

Суд приговорил 38-летнего украинца к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его сообщника – к 2 годам и 8 месяцам. Мужчин на более чем 5 лет депортировали из Венгрии.

Еще одного украинца осудили в венгерском г. Сомбатхей. Он в Праге арендовал автомобиль, чтобы перевезти в Австрию 13 граждан Пакистана, которые проникли в Венгрию, перебравшись через забор на границе с Сербией. Мужчине за это должны были заплатить 3 тысячи евро. 9 декабря 2021 гражданина Украины, который перевозил мигрантов, задержала полиция. Его приговорили к 3 годам лишения свободы и депортировали из Венгрии на 6 лет. Также мужчина должен заплатить 210 тысяч венгерских форинтов (ориентировочно 17 тысяч гривен).

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