Три года полномасштабного вторжения РФ в Украину: как изменились заявления политиков и военных

Третья годовщина вторжения: что говорили власти и военные тогда и сейчас – напомнил ТСН.ua
Сегодня в Украине – печальная трагическая дата третьей годовщины полномасштабного вторжения, принесшей нашей стране десятки тысяч убитых и раненых и сотни разрушенных населенных пунктов.
После трех лет со дня полномасштабного вторжения произошло много изменений, президент США теперь распространяет российские нарративы и манипулирует вымышленными цифрами с критикой Украины, а в самой Украине впервые судят топ-военных за решение на фронте. В первую очередь речь идет о провале на Харьковщине весной 2024-го, когда россияне пошли в контрнаступление и прорвали границу.
Собственно, именно с последним и связывают скандальное интервью экс=командующего Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева "Украинской правде", где мы услышали многие его воспоминания о первых днях войны.
Эти и другие громкие новости и скандалы, такие как разговоры о переговорах, разные выпады Трампа, сокращение международной помощи, постоянные коррупционные скандалы, угроза обрушения фронта и т.д. уже притупили воспоминания украинцев: а что же было в последние дни перед вторжением, что тогда говорили власти и военные, и что говорят сейчас – и главное: можно было бы, если не предотвратить, то уменьшить масштаб трагедии. В этом попытается разобраться ТСН.ua.
Слова политиков: Зеленский успокаивал, а Резников не видел ударных формирований РФ
Зима 2021/2022. На фоне опасений, что РФ все-таки осуществит эскалацию, президент Зеленский в своем обращении 19 января 2022 года просит украинцев не паниковать и уверяет: все под контролем. Именно тогда он сказал свою знаменитую фразу о шашлыках.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 14 февраля, за 10 дней до вторжения, обвинил мировые СМИ, едва ли не ежедневно переназначавшие дату нападения, в распространении "откровенных фейков". Он заявил, что они разгоняют панику и поступают хуже, чем пропагандистка Скабеева.
Также он заверил, что на границе с Украиной на тот момент находились до 127 тысяч военнослужащих РФ. Арахамия был уверен, что такого количества недостаточно для полномасштабного вторжения России.
Министр обороны Резников, в подчинении которого находилось Главное управление разведки (ГУР), 20 февраля заявлял, что разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может быть "завтра-послезавтра", неуместны.
"По состоянию на этот час ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована", – говорил тогдашний глава Минобороны за 4 дня до вторжения.
21 февраля 2022 года Резников уверял, что у России нет в Беларуси такого контингента, чтобы напасть на Киев.
"Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны — извините меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию вроде бы окружения — да, это работает", — говорил он.
Собственно, то же говорил и тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов.
Позиция военных и разведки
21 ноября 2021 г. руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью Military Times, что РФ готовится к вторжению в Украину на конец января или на начало февраля 2022 года. Он предупреждал, что нападение будет гораздо более сокрушительным, чем все, что раньше видели украинцы в Крыму и на Донбассе: "Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетехнические атаки с последующими воздушными десантными штурмами на востоке, десантными штурмами в Одессе и десантными штурмами в Одессе".
Собственно, Буданова называют одним из немногих в военно-политическом руководстве страны, верившим в полномасштабное вторжение.
Но, как утверждает генерал Наев, заявления Буданова дальше интервью не последовали.
"В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату вторжения когда будет враг наступать. И таких сведений не было. В украинском документообороте по отношению к любому военному командованию за подписью любого руководителя разведки нет такого документа, где написано, что 24 февраля 2022 года в 4 утра состоится прямая агрессия РФ против Украины", – заявил генерал Наев в интервью УП.
До начала полномасштабного вторжения тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный был немногословен. Он уверял, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и к любому сценарию развития событий.
"Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", – заявил Залужный 12 февраля 2022-го.
Позже, в своих интервью экс-главком утверждал, что предполагал войну. "Ты ни с чем не спутаешь запах войны, и он уже ощущался в воздухе", – рассказывал он журналу Time в июне 2022 года.
Как утверждает Reporters, еще за месяц до вторжения Залужный собрал ближайший круг генералов и сказал: "Не все из наших верят, но я думаю, что россияне полезут..., поэтому готовьтесь драться".
Мероприятие "ставило крест" на независимости Украины
Незадолго до начала полномасштабки десятки иностранных СМИ соревнуются между собой, публикуя сценарии вторжения и оценивая силы Украины к сопротивлению. Никто не верил в Украину – по "самому положительному" сценарию, армия РФ должна была остановиться на линии Коростень – Винница.
Другие издания "сливают" якобы планы Пентагона по тренировке групп украинских повстанцев в Польше и других соседних странах на случай полной оккупации. В частности, Адмирал США, экс-командующий военными силами НАТО в Европе, Джеймс Ставридис всерьез проводил аналогию с поддержкой Штатами моджахедов в Афганистане против советского вторжения в конце 1970-х и 1980-х годов.
И хотя история не знает сослагательного наклонения "если бы", украинцы, учитывая реалии нынешней внешней политики, с иронической улыбкой могут лишь отреагировать на тезис, что Венгрия, Словакия или Польша готовит украинских повстанцев, подвергаясь прямому конфликту с Кремлем.
В то, что Украина выстоит перед лицом полномасштабной агрессии РФ, не верили не только Путин, но и многие на Западе.
По словам экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Соединенные Штаты в преддверии полномасштабного вторжения были уверены, что Украина проиграет. На Западе предполагали, что Владимира Зеленского убьют россияне, поэтому просили президента Украины записать видеозавещание.
Кулеба рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне.
В книге Polska na wojnie ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича отмечается, что администрация Байдена была убеждена, что Киев упадет в течение трех дней. США якобы были готовы эвакуировать 40 тысяч. лиц, вероятно, кроме собственных граждан, также всю украинскую политическую элиту и истеблишмент. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан был настроен наиболее скептически по отношению к Украине.
Эксдиректор ЦРУ Билл Бернс вспоминал: "Зеленский слышал предупреждение США, но сказал, что американцы не предлагали виды оружия, нужные Украине для защиты".
"Вы можете сказать миллион раз: "Слушай, может быть вторжение". Ладно, может быть вторжение — вы дадите нам самолеты? Вы дадите нам ПВО?" – сказал Зеленский. "Ну, вы ведь не член НАТО". – "О, ладно, так о чем мы говорим?"
"Нам нужно оружие, а не эвакуация": как отнеслась власть к сводкам западных спецслужб
Западные спецслужбы и главы государств, как стало известно позже, предупреждали украинские власти об угрозе вторжения. Президенту Украины в начале великой войны предлагали эвакуацию, а вице-президент США Камала Гаррис якобы даже просила Зеленского назначить преемника на случай гибели.
Сразу после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года президент Зеленский позвонил по телефону Джо Байдену.
По словам Зеленского, именно в этом телефонном разговоре прозвучало предложение эвакуации для него, в ответ на которое он сказал известную фразу "мне нужно оружие, а не такси".
Тем не менее, Запад, скорее всего, тоже сомневался в оценке масштаба будущего наступления. Так, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба вспомнил, что накануне полномасштабного вторжения данные США и европейских партнеров отличались – Штаты уверяли о полномасштабном вторжении, тогда как европейцы прогнозировали эскалацию на востоке Украины.
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Как вспомнил Кулеба, в конце 2021 высокопоставленный чиновник США встретил украинскую делегацию с чашкой кофе и улыбкой. "Ребята, копайте окопы!" – начал чиновник.
"Когда мы улыбнулись в ответ, — вспоминал Кулеба, чиновник сказал: — Я серьезно. Начните копать траншеи... На вас нападут. Масштабная атака, к которой вы должны подготовиться". Мы спросили детали, но их не было.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в комментарии УП напомнил, что разведка его структуры также имела точные данные, что вторжение будет.
"Да, предупреждали западные разведки. И мы очень внимательно относились к этой информации. У нас есть своя пограничная разведка, которая очень эффективно работает по сопредельным странам, в первую очередь России и Беларуси.
Пограничная служба информировала высшее военно-политическое руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала вторжения, что война будет, что Россия нападет с территории Беларуси по Чернобыльской зоне...
Дата полномасштабного пришествия переносилась. Сначала это было 19 февраля, затем 22-е. Враг выжидал. Он был готов. Мы фиксировали, что находившиеся в Беларуси "на учениях" служащие российских войск начали звонить родным и прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры", — говорил Дейнеко.
Президент Зеленский утверждал, что западные разведки знали не больше украинцев.
"Какие бы нам разведки не говорили, детали никто до конца не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка. У разных разведок, разных государств, наших партнеров, была своя подготовка. И свои предупреждения. И больше деталей, чем знали мы, и чем владели мы, ни у кого не было… Ничего большего не оказалось, чем то, о чем нам говорили", – уверял президент Зеленский в одном из интервью.
Мог ли быть удар в спину от западных соседей
Путин непублично, а его приспешники, такие как усопший Владимир Жириновский неоднократно открыто, предлагали украинским соседям принять участие во вторжении и "оттяпать" часть украинских земель, которые в те или иные времена были частью этих стран.
"Хотя Польша, несмотря на российскую пропаганду, даже не думала о том, чтобы воспользоваться возможностью вернуть себе Львов, он оставался предметом беспокойства для украинцев", – говорится в книге под названием Polska na wojnie ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича .
А вот действия Венгрии вызывают вопросы. Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 22 февраля 2022 объявил о переброске части войск на восточные границы страны.
Что войска Венгрии стояли на границе с Украиной, подтвердил эксперт, работающий в немецком аналитическом центре DGAP (Немецкое общество иностранных дел), оппозиционный политике Орбана Андраш Рац.
Конечно, официальный Будапешт объясняет, что перебрасывание войск проводилось в соответствии с решением премьера Виктора Орбана "не допустить появления в Венгрии иностранных вооруженных формирований" и для "помощи беженцам". О чем же говорили между собой Путин и его "венгерский друг" Орбан, пока можно только догадываться.
Позиция властей в начале вторжения: все скоро закончится
Все хорошо помнят, как один из рупоров ОП в первые месяцы вторжения, а сейчас – непримиримый критик власти Алексей Арестович в начале великой войны уверял украинцев, что боевые действия закончатся через "две-три недели".
Впоследствии Арестович признал, что говорил это, чтобы "успокоить общество". "У меня был выбор: "две-три недели" или миллионы с уехавшей крышей провалились в панику, бегущих с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, страна, потерявшая способность к сопротивлению", – говорил он.
Позже экс-советник ОП изменил свою позицию и стал уверять, что на самом деле не лгал, когда говорил о "две-три недели", ведь в то время якобы "был членом Стамбульской переговорной группы".
Нардепка-мажоритарница от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (избранная по округу № 96, включающей Бучу, Бородянку и окрестные села) 24 февраля призвала украинцев не эвакуироваться.
"Пожалуйста люди, оставайтесь дома. Это сейчас самое безопасное место. Войска РФ лупят только по инфраструктурным объектам. Гражданское население не их цель", – писала Смаглюк.
"24 февраля, после первых взрывов, я сразу приехала в ВР. И наше руководство сказало нам тогда, что угрозы для гражданского населения нет. Мало того, по всем телеканалам была плашка "оставайся дома", призывали людей не паниковать и оставаться дома, потому что это единственное безопасное место, мэры крупных городов, руководство нашей партии и высшее руководство страны также давало аналогичные месседжи в эфире. Поскольку у нас была единственная рамка коммуникации, а дополнительной информации у меня никакой не было, я коммуникировала, как все.. Это стало мне наукой на будущее: не давать больше избирателям жизненных советов в ситуациях, на которые я лично не влияю", – оправдывала нардепка позже свой совет, что мог стоить жизни замученным жителям Бучи.
Зеленский заявил, что о вторжении не говорили сознательно
В мае 2022 года президент Зеленский признал, что власти знали о вероятности вторжения, но сознательно не предупредили украинцев.
"Наше внутреннее чутье было прав: если мы посеем хаос среди населения до вторжения, то россияне сожрут нас. Поскольку в хаосе люди покидают страну", – сказал глава государства в интервью The Washington Post.
Судя по словам Зеленского, главным ужасом власти была опасность обвала экономики. Что в принципе и так случилось, если бы не помощь западных партнеров.
"Если бы мы сообщили об этом (будущее вторжение – Ред.), – а именно этого хотели некоторые лица, которых я не буду называть, – то мы бы с октября теряли по 7 млрд долларов, и на момент российского нападения, они бы захватили нас за три дня", – сказал Зеленский.
В ходе недавнего интервью с британским журналистом Пирсом Морганом президент Зеленский посетовал, что "в первый год полномасштабной войны граждане Украины вывезли из Украины $35 млрд".
Три года спустя: что говорят о зиме 2022-го сейчас
В феврале 2025 года, хотя война еще далеко не закончена, часть общества рефлексирует и по поводу стремительного наступления россиян, и ситуации с захватом юга страны. Мнения граждан разделились: оппозиция утверждает о якобы политических преследованиях военных и считает, что в ОП боятся потенциальной так называемой "партии военных" как основного конкурента на предстоящих выборах (которые, к слову, еще неизвестно когда будут проведены). Другая часть украинцев убеждена, что военное командование также должно нести ответственность за свои ошибки – как в начале вторжения, так и за дальнейшие неудачные шаги.
На фоне последних судебных дел против топ-военных командиров в медиа были опубликованы два недавних громких интервью: генерал-майора Виктора Назарова для ВВС-Украина, который на момент вторжения был советником тогдашнего главкома Залужного, и экс-командующего Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева для УП.
Оба генерала утверждают, что для того, чтобы ВСУ были полноценно готовы к отражению вооруженной агрессии, требовалось решение президента Зеленского как Верховного главнокомандующего на использование Вооруженных Сил.
"Без этого решения ВСУ не могут использоваться, потому что это будет вне законодательства и правового поля", – утверждает Назаров.
По словам Наева, без этого решения воинские части не имели права выйти за пределы ППД (пункт постоянной дислокации), где они дислоцированы.
"21 февраля я находился на соответствующем пункте управления, на связи со мной было семь командующих, и я им сказал: "Все силы, которые есть, выдвигаем в районы выполнения задач". Я взял полномочия, но я так вот поступил инициативно, самостоятельно", — отмечает Наев.
Экс-командующий ОС признал, что и он, и другие командиры кое-где "брали инициативу на себя" и иногда превышали полномочия, готовясь к полномасштабному вторжению
"Генералы, которым я сказал выдвигать войска, тоже читают законодательство. Они мне говорят: "Дайте письменное подтверждение". И 23 февраля для тех, кто очень просил, и вообще для всех, подписал письменное распоряжение. Я не имел этих полномочий, это тоже было самостоятельное инициативное решение", – говорит Наев.
Он уверяет, что по состоянию на 23 февраля 2022 года на его пункт управления командующему Сил обороны Украины "не заходила ни одна информация от какого-либо должностного лица, что завтра состоится война".
Ни в ОП, ни в Минобороны, ни в ГУР на такие упреки официально пока не отреагировали.