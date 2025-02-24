Три года полномасштабного вторжения РФ в Украину: как изменились заявления политиков и военных

Третья годовщина вторжения: что говорили власти и военные тогда и сейчас – напомнил ТСН.ua

Сегодня в Украине – печальная трагическая дата третьей годовщины полномасштабного вторжения, принесшей нашей стране десятки тысяч убитых и раненых и сотни разрушенных населенных пунктов.

После трех лет со дня полномасштабного вторжения произошло много изменений, президент США теперь распространяет российские нарративы и манипулирует вымышленными цифрами с критикой Украины, а в самой Украине впервые судят топ-военных за решение на фронте. В первую очередь речь идет о провале на Харьковщине весной 2024-го, когда россияне пошли в контрнаступление и прорвали границу.

Собственно, именно с последним и связывают скандальное интервью экс=командующего Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева "Украинской правде", где мы услышали многие его воспоминания о первых днях войны.

Эти и другие громкие новости и скандалы, такие как разговоры о переговорах, разные выпады Трампа, сокращение международной помощи, постоянные коррупционные скандалы, угроза обрушения фронта и т.д. уже притупили воспоминания украинцев: а что же было в последние дни перед вторжением, что тогда говорили власти и военные, и что говорят сейчас – и главное: можно было бы, если не предотвратить, то уменьшить масштаб трагедии. В этом попытается разобраться ТСН.ua.

Слова политиков: Зеленский успокаивал, а Резников не видел ударных формирований РФ

Зима 2021/2022. На фоне опасений, что РФ все-таки осуществит эскалацию, президент Зеленский в своем обращении 19 января 2022 года просит украинцев не паниковать и уверяет: все под контролем. Именно тогда он сказал свою знаменитую фразу о шашлыках.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 14 февраля, за 10 дней до вторжения, обвинил мировые СМИ, едва ли не ежедневно переназначавшие дату нападения, в распространении "откровенных фейков". Он заявил, что они разгоняют панику и поступают хуже, чем пропагандистка Скабеева.

Также он заверил, что на границе с Украиной на тот момент находились до 127 тысяч военнослужащих РФ. Арахамия был уверен, что такого количества недостаточно для полномасштабного вторжения России.

Министр обороны Резников, в подчинении которого находилось Главное управление разведки (ГУР), 20 февраля заявлял, что разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может быть "завтра-послезавтра", неуместны.

"По состоянию на этот час ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована", – говорил тогдашний глава Минобороны за 4 дня до вторжения.

21 февраля 2022 года Резников уверял, что у России нет в Беларуси такого контингента, чтобы напасть на Киев.

"Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны — извините меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию вроде бы окружения — да, это работает", — говорил он.

Экс-министр обороны Алексей Резников / Фото: Associated Press

Собственно, то же говорил и тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов.

Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Associated Press

Позиция военных и разведки

21 ноября 2021 г. руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью Military Times, что РФ готовится к вторжению в Украину на конец января или на начало февраля 2022 года. Он предупреждал, что нападение будет гораздо более сокрушительным, чем все, что раньше видели украинцы в Крыму и на Донбассе: "Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетехнические атаки с последующими воздушными десантными штурмами на востоке, десантными штурмами в Одессе и десантными штурмами в Одессе".

Собственно, Буданова называют одним из немногих в военно-политическом руководстве страны, верившим в полномасштабное вторжение.

Но, как утверждает генерал Наев, заявления Буданова дальше интервью не последовали.

"В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату вторжения когда будет враг наступать. И таких сведений не было. В украинском документообороте по отношению к любому военному командованию за подписью любого руководителя разведки нет такого документа, где написано, что 24 февраля 2022 года в 4 утра состоится прямая агрессия РФ против Украины", – заявил генерал Наев в интервью УП.

До начала полномасштабного вторжения тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный был немногословен. Он уверял, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и к любому сценарию развития событий.

"Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", – заявил Залужный 12 февраля 2022-го.

Позже, в своих интервью экс-главком утверждал, что предполагал войну. "Ты ни с чем не спутаешь запах войны, и он уже ощущался в воздухе", – рассказывал он журналу Time в июне 2022 года.

Как утверждает Reporters, еще за месяц до вторжения Залужный собрал ближайший круг генералов и сказал: "Не все из наших верят, но я думаю, что россияне полезут..., поэтому готовьтесь драться".

Мероприятие "ставило крест" на независимости Украины

Незадолго до начала полномасштабки десятки иностранных СМИ соревнуются между собой, публикуя сценарии вторжения и оценивая силы Украины к сопротивлению. Никто не верил в Украину – по "самому положительному" сценарию, армия РФ должна была остановиться на линии Коростень – Винница.

Карта вероятного вторжения России в Украину от Bild. Декабрь 2021 года / Фото: bild.de

Другие издания "сливают" якобы планы Пентагона по тренировке групп украинских повстанцев в Польше и других соседних странах на случай полной оккупации. В частности, Адмирал США, экс-командующий военными силами НАТО в Европе, Джеймс Ставридис всерьез проводил аналогию с поддержкой Штатами моджахедов в Афганистане против советского вторжения в конце 1970-х и 1980-х годов.

И хотя история не знает сослагательного наклонения "если бы", украинцы, учитывая реалии нынешней внешней политики, с иронической улыбкой могут лишь отреагировать на тезис, что Венгрия, Словакия или Польша готовит украинских повстанцев, подвергаясь прямому конфликту с Кремлем.

В то, что Украина выстоит перед лицом полномасштабной агрессии РФ, не верили не только Путин, но и многие на Западе.

По словам экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Соединенные Штаты в преддверии полномасштабного вторжения были уверены, что Украина проиграет. На Западе предполагали, что Владимира Зеленского убьют россияне, поэтому просили президента Украины записать видеозавещание.

Кулеба рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне.

В книге Polska na wojnie ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича отмечается, что администрация Байдена была убеждена, что Киев упадет в течение трех дней. США якобы были готовы эвакуировать 40 тысяч. лиц, вероятно, кроме собственных граждан, также всю украинскую политическую элиту и истеблишмент. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан был настроен наиболее скептически по отношению к Украине.

Эксдиректор ЦРУ Билл Бернс вспоминал: "Зеленский слышал предупреждение США, но сказал, что американцы не предлагали виды оружия, нужные Украине для защиты".

"Вы можете сказать миллион раз: "Слушай, может быть вторжение". Ладно, может быть вторжение — вы дадите нам самолеты? Вы дадите нам ПВО?" – сказал Зеленский. "Ну, вы ведь не член НАТО". – "О, ладно, так о чем мы говорим?"

"Нам нужно оружие, а не эвакуация": как отнеслась власть к сводкам западных спецслужб

Западные спецслужбы и главы государств, как стало известно позже, предупреждали украинские власти об угрозе вторжения. Президенту Украины в начале великой войны предлагали эвакуацию, а вице-президент США Камала Гаррис якобы даже просила Зеленского назначить преемника на случай гибели.

Зеленский и Харрис Фото: скрин видео

Сразу после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года президент Зеленский позвонил по телефону Джо Байдену.

По словам Зеленского, именно в этом телефонном разговоре прозвучало предложение эвакуации для него, в ответ на которое он сказал известную фразу "мне нужно оружие, а не такси".

Тем не менее, Запад, скорее всего, тоже сомневался в оценке масштаба будущего наступления. Так, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба вспомнил, что накануне полномасштабного вторжения данные США и европейских партнеров отличались – Штаты уверяли о полномасштабном вторжении, тогда как европейцы прогнозировали эскалацию на востоке Украины.

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Как вспомнил Кулеба, в конце 2021 высокопоставленный чиновник США встретил украинскую делегацию с чашкой кофе и улыбкой. "Ребята, копайте окопы!" – начал чиновник.

"Когда мы улыбнулись в ответ, — вспоминал Кулеба, чиновник сказал: — Я серьезно. Начните копать траншеи... На вас нападут. Масштабная атака, к которой вы должны подготовиться". Мы спросили детали, но их не было.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в комментарии УП напомнил, что разведка его структуры также имела точные данные, что вторжение будет.

"Да, предупреждали западные разведки. И мы очень внимательно относились к этой информации. У нас есть своя пограничная разведка, которая очень эффективно работает по сопредельным странам, в первую очередь России и Беларуси.

Пограничная служба информировала высшее военно-политическое руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала вторжения, что война будет, что Россия нападет с территории Беларуси по Чернобыльской зоне...

Дата полномасштабного пришествия переносилась. Сначала это было 19 февраля, затем 22-е. Враг выжидал. Он был готов. Мы фиксировали, что находившиеся в Беларуси "на учениях" служащие российских войск начали звонить родным и прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры", — говорил Дейнеко.

Президент Зеленский утверждал, что западные разведки знали не больше украинцев.

"Какие бы нам разведки не говорили, детали никто до конца не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка. У разных разведок, разных государств, наших партнеров, была своя подготовка. И свои предупреждения. И больше деталей, чем знали мы, и чем владели мы, ни у кого не было… Ничего большего не оказалось, чем то, о чем нам говорили", – уверял президент Зеленский в одном из интервью.

Мог ли быть удар в спину от западных соседей

Путин непублично, а его приспешники, такие как усопший Владимир Жириновский неоднократно открыто, предлагали украинским соседям принять участие во вторжении и "оттяпать" часть украинских земель, которые в те или иные времена были частью этих стран.

"Хотя Польша, несмотря на российскую пропаганду, даже не думала о том, чтобы воспользоваться возможностью вернуть себе Львов, он оставался предметом беспокойства для украинцев", – говорится в книге под названием Polska na wojnie ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича .

А вот действия Венгрии вызывают вопросы. Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 22 февраля 2022 объявил о переброске части войск на восточные границы страны.

Что войска Венгрии стояли на границе с Украиной, подтвердил эксперт, работающий в немецком аналитическом центре DGAP (Немецкое общество иностранных дел), оппозиционный политике Орбана Андраш Рац.

Конечно, официальный Будапешт объясняет, что перебрасывание войск проводилось в соответствии с решением премьера Виктора Орбана "не допустить появления в Венгрии иностранных вооруженных формирований" и для "помощи беженцам". О чем же говорили между собой Путин и его "венгерский друг" Орбан, пока можно только догадываться.

Позиция властей в начале вторжения: все скоро закончится

Все хорошо помнят, как один из рупоров ОП в первые месяцы вторжения, а сейчас – непримиримый критик власти Алексей Арестович в начале великой войны уверял украинцев, что боевые действия закончатся через "две-три недели".

Впоследствии Арестович признал, что говорил это, чтобы "успокоить общество". "У меня был выбор: "две-три недели" или миллионы с уехавшей крышей провалились в панику, бегущих с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, страна, потерявшая способность к сопротивлению", – говорил он.

Позже экс-советник ОП изменил свою позицию и стал уверять, что на самом деле не лгал, когда говорил о "две-три недели", ведь в то время якобы "был членом Стамбульской переговорной группы".

Переговоры в Стамбуле. Арахамия и Мединский

Нардепка-мажоритарница от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк (избранная по округу № 96, включающей Бучу, Бородянку и окрестные села) 24 февраля призвала украинцев не эвакуироваться.

"Пожалуйста люди, оставайтесь дома. Это сейчас самое безопасное место. Войска РФ лупят только по инфраструктурным объектам. Гражданское население не их цель", – писала Смаглюк.

"24 февраля, после первых взрывов, я сразу приехала в ВР. И наше руководство сказало нам тогда, что угрозы для гражданского населения нет. Мало того, по всем телеканалам была плашка "оставайся дома", призывали людей не паниковать и оставаться дома, потому что это единственное безопасное место, мэры крупных городов, руководство нашей партии и высшее руководство страны также давало аналогичные месседжи в эфире. Поскольку у нас была единственная рамка коммуникации, а дополнительной информации у меня никакой не было, я коммуникировала, как все.. Это стало мне наукой на будущее: не давать больше избирателям жизненных советов в ситуациях, на которые я лично не влияю", – оправдывала нардепка позже свой совет, что мог стоить жизни замученным жителям Бучи.

Зеленский заявил, что о вторжении не говорили сознательно

В мае 2022 года президент Зеленский признал, что власти знали о вероятности вторжения, но сознательно не предупредили украинцев.

"Наше внутреннее чутье было прав: если мы посеем хаос среди населения до вторжения, то россияне сожрут нас. Поскольку в хаосе люди покидают страну", – сказал глава государства в интервью The Washington Post.

Судя по словам Зеленского, главным ужасом власти была опасность обвала экономики. Что в принципе и так случилось, если бы не помощь западных партнеров.

"Если бы мы сообщили об этом (будущее вторжение – Ред.), – а именно этого хотели некоторые лица, которых я не буду называть, – то мы бы с октября теряли по 7 млрд долларов, и на момент российского нападения, они бы захватили нас за три дня", – сказал Зеленский.

В ходе недавнего интервью с британским журналистом Пирсом Морганом президент Зеленский посетовал, что "в первый год полномасштабной войны граждане Украины вывезли из Украины $35 млрд".

Три года спустя: что говорят о зиме 2022-го сейчас

В феврале 2025 года, хотя война еще далеко не закончена, часть общества рефлексирует и по поводу стремительного наступления россиян, и ситуации с захватом юга страны. Мнения граждан разделились: оппозиция утверждает о якобы политических преследованиях военных и считает, что в ОП боятся потенциальной так называемой "партии военных" как основного конкурента на предстоящих выборах (которые, к слову, еще неизвестно когда будут проведены). Другая часть украинцев убеждена, что военное командование также должно нести ответственность за свои ошибки – как в начале вторжения, так и за дальнейшие неудачные шаги.

На фоне последних судебных дел против топ-военных командиров в медиа были опубликованы два недавних громких интервью: генерал-майора Виктора Назарова для ВВС-Украина, который на момент вторжения был советником тогдашнего главкома Залужного, и экс-командующего Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева для УП.

Оба генерала утверждают, что для того, чтобы ВСУ были полноценно готовы к отражению вооруженной агрессии, требовалось решение президента Зеленского как Верховного главнокомандующего на использование Вооруженных Сил.

"Без этого решения ВСУ не могут использоваться, потому что это будет вне законодательства и правового поля", – утверждает Назаров.

По словам Наева, без этого решения воинские части не имели права выйти за пределы ППД (пункт постоянной дислокации), где они дислоцированы.

"21 февраля я находился на соответствующем пункте управления, на связи со мной было семь командующих, и я им сказал: "Все силы, которые есть, выдвигаем в районы выполнения задач". Я взял полномочия, но я так вот поступил инициативно, самостоятельно", — отмечает Наев.

Сергей Наев

Экс-командующий ОС признал, что и он, и другие командиры кое-где "брали инициативу на себя" и иногда превышали полномочия, готовясь к полномасштабному вторжению

"Генералы, которым я сказал выдвигать войска, тоже читают законодательство. Они мне говорят: "Дайте письменное подтверждение". И 23 февраля для тех, кто очень просил, и вообще для всех, подписал письменное распоряжение. Я не имел этих полномочий, это тоже было самостоятельное инициативное решение", – говорит Наев.

Он уверяет, что по состоянию на 23 февраля 2022 года на его пункт управления командующему Сил обороны Украины "не заходила ни одна информация от какого-либо должностного лица, что завтра состоится война".

Ни в ОП, ни в Минобороны, ни в ГУР на такие упреки официально пока не отреагировали.

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