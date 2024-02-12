Три грузовика в час: польские фермеры усилили блокаду границы с Украиной

Недалеко от ПП "Зосин" уже разместились митингующие.

Польские фермеры продолжают блокировать государственную границу с Украиной. Сегодня, 12 февраля, начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Протестующие намерены пропускать по три грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Также заблокировано движение у пункта пропуска "Долгобычев". Участники акции протеста намерены пропускать по два грузовика в час в оба направления.

Кроме этого, возобновлена блокировка по направлению пунктов пропуска "Медика – Шегини". Планируется пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться.

Что известно о блокировании границы поляками

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика — Шегини", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". Также протестующие пытаются препятствовать перегрузке сельскохозяйственной продукции по железнодорожному транспорту на автомобильный.

Как отмечают СМИ, Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

Тем временем польская полиция проводит расследование инцидента, произошедшего у границы с Украиной в Дорогуске — накануне фермеры остановили три украинских фуры и высыпали зерно на дорогу.

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