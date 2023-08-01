Три иностранных судна прибыли в зерновые терминалы Украины – СМИ

В один из зерновых терминалов Украины в дельте Дуная 30 июля прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.

Об этом пишет Forbes.

Это первый приход иностранных судов в украинские порты через 22 дня после того, как Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Кремль также пригрозил, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

"Сообщение, что три гражданских судна беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не способна проводить обыски кораблей в данный момент", – цитирует Forbes комментарий Института изучения войны (ISW).

По данным Forbes, греческое и израильское судно прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции.

Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса. За их переходом наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО. Ни один из этих самолетов не вооружен, но на боевом дежурстве в Румынии находятся боевые самолеты НАТО.

Напомним, что Украина договорилась об использовании портов Хорватии для экспорта зерна после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 июля израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России и направляется в Украину. Гражданский корабль сопровождали американский противокорабельный самолет P8, дозаправляемый в небе Румынии, и беспилотник Forte12 RQ-4.

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