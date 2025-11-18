Три крупных украинских города могут исчезнуть под водой: эксперт озвучила тревожный прогноз

Затопление в Херсонской области (иллюстративное фото) / © Associated Press

Глобальное потепление может привести к большой беде в Украине уже к концу века. Повышение среднегодовой температуры приведет к затоплению прибрежных территорий.

Такое мнение высказала председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько для Телеграфа.

По словам эксперта, в настоящее время цель Парижского соглашения — удержать потепление в пределах +1,5°C уже практически недостижима. Научные прогнозы предполагают, что к концу столетия температура может возрасти до +4°C.

В этой связи, общественная организация «Экодия» провела исследование «Вода близко». В нем смоделировали последствия, указывающие на затопление около 1168 тысяч гектаров территории Украины. В эту площадь входит 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 35 тысяч гектаров застроенных территорий, включая населенные пункты и промышленные зоны.

Как может затопить Одессу и Бердянск. Прогноз от «Экодия». / © Телеграф

Евгения Засядько уточнила, что под водой окажется вся прибрежная территория, а также военные полигоны близко к морю. Ожидается, что такие последствия могут наступить уже с 2100 года.

Эксперт объяснила, что в случае поднятия уровня воды на один метр под наибольшей угрозой окажутся южные города, включая Одессу и Николаев. Также высока вероятность затопления Щелкиного и Вилкового, известной как «украинской Венеции».

Называя проценты риска затопления территории, эксперт отметила, что Голая Пристань попадает в топ с 75%. Далее следуют Бердянск с 30%, Скадовск — 20%, Одесса — 17%, Херсон — 13%, Николаев — 9%, Мариуполь — 8%, и Севастополь — 4%. В Черноморске риск составляет 2%, а в Ялте — менее 1%.

По словам экологии, Парижское соглашение, которое было создано и подписано 12 декабря 2015 года в Париже, требует от человечества принять все меры к 2050 году. Также это соглашение направлено на борьбу с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов. Это нужно во избежание критических сценариев. Однако необходимого сокращения выбросов каждые 10 лет не произошло. Евгения Засядько еще подчеркнула негативную роль в США, поскольку президент США Дональд Трамп подписал документ о выходе страны из Соглашения.

«Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и которое нас ждет будущее», — говорит Засядько.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите COP30 в бразильском Белене, заявил, что планета стремительно приближается к опасному пределу потепления в 1,5°C. По его словам, каждая доля градуса означает больше голода, потерь и страданий, особенно для тех, кто меньше всего виноват в изменении климата.

