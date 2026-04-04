Три кружки и один туалет на 60 человек: Лубинец показал ужасные условия в Ужгородском ТЦК (фото)
Условия пребывания в Ужгородском РТЦК и СП унижают человеческое достоинство.
Представитель уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков совершил мониторинговый визит в Ужгородский РТЦК и СП. В результате проверки было выявлено ужасную антисанитарию в этом учреждении.
Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что несмотря на препятствование со стороны должностных лиц, удалось зафиксировать вопиющие нарушения.
Кроме того, что у людей, которых доставляли в ТЦК, без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту, они находятся в условиях, которые, по словам Лубинца, унижают человеческое достоинство.
«На 40-60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье», — перечислил позорные условия содержания омбудсмен.
Лубинец отметил, что работники Ужгородского зонального отдела ВСП должным образом отреагировали и поспособствовали проведению мониторинга.
«Ситуация на моем личном контроле», — добавил омбудсмен.
Напомним, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что не стоит ожидать «чуда» в результате возможных изменений в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). По его словам, суть мобилизации останется той же, пока идет война.