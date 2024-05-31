Три места попадания по Харькову: количество жертв обстрела увеличивается

Сейчас известно о трех местах попадания по Харькову : пятиэтажный жилой дом, магазин, который расположен в трехэтажном здании, и швейный цех.

Об этом заявил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает Общественное. Харьков.

Сначала стало известно, что по меньшей мере один человек погиб в результате прямого попадания по пятиэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, отметил Тимошко.

По его словам, количество жертв ракетной атаки РФ будет увеличиваться: в домах рядом с местами попаданий выбиты окна, у людей могут быть осколочные и взрывные травмы.

По предварительной информации, Россия ударила по Харькову ракетами С-300, сообщил журналистам глава полиции региона Владимир Тимошко.

Обновлено по состоянию на 02:02 31 мая 2024 года

Известно о трех погибших в результате серии ударов по Харькову по состоянию на 02:00, сообщил представителям СМИ глава полиции региона Владимир Тимошко.

Обновлено по состоянию на 02:11

Позже информацию о трех погибших подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также уже известно о 16 пострадавших.

Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой".

Враг снова применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура.

Ликвидация последствий продолжается.

Обновлено по состоянию на 02:14

Около четырех человек еще могут находиться под завалами жилой пятиэтажки, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Напомним, что в результате обстрела уже пострадали двое детей, среди них, в том числе мальчик и девочка, в возрасте 12 лет.

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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