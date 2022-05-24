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Три месяца полномасштабной войны: Ермак рассказал, что нужно Украине, чтобы освободить свои территории

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Три месяца полномасштабной войны: Ермак рассказал, что нужно Украине, чтобы освободить свои территории

Фото: Getty Images

Россия не достигла своих целей в полномасштабной войне против Украины, которая длится уже три месяца.

В то же время для освобождения территорий от оккупантов Украине нужно больше оружия и более жесткие санкции против России.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram.

"Три месяца полномасштабной войны. Враг не достиг своих целей. Мы выиграли битву за Киев, Харьков, Чернигов и другие города. ВСУ ведут тяжелые бои на Востоке. Украина получает оружие от союзников, которого нужно больше для освобождения наших территорий", — заявил Ермак.

Также глава Офиса президента подчеркнул, что для того чтобы лишить российскую экономику ресурсов, нужно ввести более жесткие санкции против РФ.

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