Три месяца полномасштабной войны: Ермак рассказал, что нужно Украине, чтобы освободить свои территории

Россия не достигла своих целей в полномасштабной войне против Украины, которая длится уже три месяца.
В то же время для освобождения территорий от оккупантов Украине нужно больше оружия и более жесткие санкции против России.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram.
"Три месяца полномасштабной войны. Враг не достиг своих целей. Мы выиграли битву за Киев, Харьков, Чернигов и другие города. ВСУ ведут тяжелые бои на Востоке. Украина получает оружие от союзников, которого нужно больше для освобождения наших территорий", — заявил Ермак.
Также глава Офиса президента подчеркнул, что для того чтобы лишить российскую экономику ресурсов, нужно ввести более жесткие санкции против РФ.
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