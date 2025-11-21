Три месяца боролась за жизнь: в Запорожье попрощались с молодой мамой, раненной ракетой РФ

Прощание с Натальей Ильенко в Запорожье, которая погибла от последствий российской атаки

В Запорожье 20 ноября попрощались с 28-летней Натальей Ильенко, которая погибла из-за последствий российского обстрела, устроенного 18 августа. Врачи три месяца боролись за жизнь женщины, которой осколок попал в спинной мозг. Подруги Натальи вспоминают ее как невероятно активную женщину, которая так мечтала о собственном бизнесе, и рассказали о маленькой дочери Есении.

Об этом сообщает «Суспильне».

Подруга погибшей Натальи, Влада Петренко, рассказала о событиях 18 августа, когда российская армия нанесла два ракетных удара по Запорожью, предположительно «Искандерами». Одна из ракет взорвалась рядом с кафе, владелицей которого была Ильенко.

«Помню только, что это были новости. Что женщина, которая только открыла свою кофейню, была ранена в результате атаки. Потом, через знакомых, через девочку, которая также с нами работала в кафе, я узнала, что это Наташа была. Через сутки я нашла, в какой она больнице, где она лежит», — поделилась воспоминаниями Влада.

Еще одна подруга, Екатерина Погорелая, рассказала, что Наталья давно мечтала иметь собственное дело. По словам женщины, у погибшей осталась дочь Есения, которая учится только в первом классе.

«Молодая, красивая, невероятная вообще! Очень добрая. Она очень мечтала о своем бизнесе. Она такая, очень активный человек. Я вообще в шоке. Говорили, что с ней все хорошо будет… Ребенка жаль очень. Дочь у нее Есения. В первый класс пошла, маленькая еще», — рассказала Екатерина.

Наталья Ильенко

Влада добавляет, что до последнего надеялась на чудо и верила, что Наталью удастся спасти. Ее мать всегда отвечала всем в комментариях, что Наталья — воин, и что она справится.

«Это был самый светлый человек в моей жизни. Хотя я понимала, что это почти нереально было поставить ее на ноги. У нее осколок попал в спинной мозг», — рассказала Влада.

Она с болью вспоминает и последние голосовые сообщения: «Мы голосовыми сообщениями общались. Я неосторожно нажала на ее голосовое, услышала ее голос, и меня накрыло, потому что я больше никогда его не услышу».

Прощание с Натальей Ильенко

Прощание с Натальей Ильенко

Напомним, 18 августа 2025 года российские войска нанесли по Запорожью два ракетных удара «Искандерами». Были попадания по торговому ряду и объекту критической инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще 36 человек получили ранения. Были повреждены остановка общественного транспорта, несколько магазинов, маршрутка, окружающие дома и производственный цех.