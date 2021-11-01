Три недели прожила с покойными мамой и сестрой: в Тернополе нашли мертвыми двух женщин

Три недели прожила с покойными мамой и сестрой: в Тернополе нашли мертвыми двух женщин

Женщина не рассказывает, почему жила в квартире с усопшими.

В Тернополе на улице Братьев Бойчуков правоохранители обнаружили тела двух женщин – матери и ее дочери. Они скончались 2-3 недели назад.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

В полицию обратились соседи семьи. Они сообщили, что в квартире проживают три женщины, однако их в последнее время никто не видел. Также из жилья семьи шел неприятный запах.

Попав в помещение, полиция обнаружила тела 78-летней женщины и ее 50-летней дочери. Также в доме была еще одна дочь пожилой женщины. Ее госпитализировали. Женщина не рассказывает полиции, почему жила в одной квартире с усопшими.

По данным полиции, тела женщин пролежали в помещении ориентировочно 2-3 недели. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются правоохранителями.

В полиции открыли производство по статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернопольской области скончались двое братьев.

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