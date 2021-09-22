Три недели в реанимации и 10 дней в коме: в больнице Мечникова в Днепре спасли бойца, которому снайпер попал в голову

Три недели в реанимации и 10 дней в коме: в больнице Мечникова в Днепре спасли бойца, которому снайпер попал в голову

Бойца перевели долечиваться в госпиталь.

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова "вытащили" с того света 27-летнего военного из Львовской области. Вражеский снайпер попал ему в голову, а за его жизнь медики боролись более 3 недели.

О выписке бойца рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

"Трогательно, когда нянечки, медсестры, волонтеры и врачи провожают бойца, который вернулся с того света. Это как рождение новой жизни. Самые длинные часы лечебных переживаний и решений он провел в Мечникова. 23 дня в реанимации, 10 дней в коме. Пулевое диаметральное ранения головы на вылет. Первая мысль — шансов нет", — написал Рыженко.

Он рассказал, что 27-летний Андрей получил пулевое ранение в голову, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горное Донецкой области — его доставили в Мечникова в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы 2 степени и подключили к ИВЛ и сразу прооперировали.

Пуля снайпера вошла в височно-теменную область слева, и диаметрально вышла с другой стороны черепа. На пятый день после операции состояние раненого понемногу стабилизировалось.

Известно, что Андрей — сирота. Из родных у него только сестра Оля.

"Андрея с положительной динамикой перевели в госпиталь. Выполняет команды, скоро поедет на реабилитацию во Львов", — отметил Рыженко.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку