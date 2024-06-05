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Три новые схемы для уклонистов в приграничных регионах: что придумали "дельцы"

Три новые схемы для уклонистов в приграничных регионах: что придумали "дельцы"

Организаторам преступных схем грозит до 9 лет заключения / Фото: СБУ

СБУ заблокировала 3 новые схемы для уклонистов в Винницкой и Закарпатской областях.

Правоохранители заблокировали 3 новых схемы для уклонистов в приграничных регионах Украины.

Об этом сообщает СБУ.

За "вознаграждение" от 6,5 до 9 тыс. долларов организаторы "схем" помогали уклонистам бежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость зависела от срочности побега и его способа.

Винницкая область

Был задержан чиновник местного подразделения Госпогранслужбы. За деньги он помогал уклонистам нелегально попасть в Молдову вне пунктов пропуска.

Для конспирации фигурант использовал свой криптокошелек, куда принимал оплату от своих клиентов.

Закарпатье

Ликвидированы еще два канала незаконной миграции в Евросоюз. Один из "трафиков" организовали двое местных жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через Тису.

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Для транспортировки клиентов использовали надувную лодку, которую дельцы специально приобрели для нелегального бизнеса.

Другую "схему" организовала жительница Хустского района. Привлекая двух сообщников, женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы.

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Задержанным организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Одесский ТЦК заработал миллион долларов на уклонистах.

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