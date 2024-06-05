Три новые схемы для уклонистов в приграничных регионах: что придумали "дельцы"

СБУ заблокировала 3 новые схемы для уклонистов в Винницкой и Закарпатской областях.

Правоохранители заблокировали 3 новых схемы для уклонистов в приграничных регионах Украины.

Об этом сообщает СБУ.

За "вознаграждение" от 6,5 до 9 тыс. долларов организаторы "схем" помогали уклонистам бежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость зависела от срочности побега и его способа.

Винницкая область

Был задержан чиновник местного подразделения Госпогранслужбы. За деньги он помогал уклонистам нелегально попасть в Молдову вне пунктов пропуска.

Для конспирации фигурант использовал свой криптокошелек, куда принимал оплату от своих клиентов.

Закарпатье

Ликвидированы еще два канала незаконной миграции в Евросоюз. Один из "трафиков" организовали двое местных жителей, которые переправляли уклонистов в ЕС через Тису.

Для транспортировки клиентов использовали надувную лодку, которую дельцы специально приобрели для нелегального бизнеса.

Другую "схему" организовала жительница Хустского района. Привлекая двух сообщников, женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы.

Задержанным организаторам преступных схем грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Одесский ТЦК заработал миллион долларов на уклонистах.

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