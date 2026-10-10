"Три осколка стекла в лице": оператор Бондаренко шокировал подробностями задержания в Вене

Последствия ранения Ярослава Бондаренко в Вене

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Украинский оператор Ярослав Бондаренко заявил о жестоком обращении со стороны австрийских полицейских во время задержания его и журналиста-расследователя Михаила Ткача в Вене. По словам Бондаренко, правоохранители выбили окна арендованного автомобиля, повалили его на разбитое стекло и травмировали руку. Позже оператору пришлось перенести операцию по удалению осколков стекла с лица, при этом его руки оставались скованы наручниками за спиной.

Об этом Бондаренко написал в Facebook, описывая обстоятельства задержания.

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По словам Бондаренко, задержание произошло в четверг, 8 октября, около 15:00, когда он вместе с Михаилом Ткачом ехал на арендованном автомобиле и остановился на светофоре. Тогда к машине подъехали австрийские спецназовцы.

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«Выбили оба окна, и через секунду — уже земля: Михаилу „повезло“, с его стороны обочина с клумбой и травой, а меня же лицом в асфальт и со всей силы вдавливают всем телом в разбитое стекло», — рассказал оператор.

Он утверждает, что в результате действий правоохранителей получил рваные и резаные раны правой руки. Левую руку полицейские, по его словам, выкручивали настолько сильно, что он кричал от боли, опасаясь перелома. Наручники на левой руке затянули так туго, что примерно через 15–20 минут ему удалось попросить полицейских ослабить их.

После задержания журналистов разделили, не позволяя им общаться друг с другом. Бондаренко отметил, что неоднократно пытался объяснить правоохранителям, что они с Ткачом — украинские журналисты, однако это не изменило их отношения к ним.

«Кровь течет с лица, заливает одежду, брюки, новые кроссовки. Оглядываюсь на руку — она кровоточит», — так он описал свое состояние.

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По словам оператора, полицейский-медик осмотрел его и попытался оказать первую помощь. Впоследствии обоих украинцев доставили в следственный изолятор.

Медицинская операция со связанными руками

В СИЗО медики осмотрели Бондаренко. Когда он смыл засохшую кровь с лица, то заметил припухлость под глазом и почувствовал, что там остались осколки стекла. Оператор сообщил об этом медицинскому персоналу и попросил о помощи.

Примерно в 21:30 его вывели из камеры временного содержания, снова заковали руки за спиной и отвезли в больницу.

«Было неприятно на душе, когда из тюрьмы повезли в больницу, чтобы извлечь стекло из лица, и всё это с наручниками за спиной… два полицейских ведут меня по коридорам гражданской больницы среди людей, как какого-то суперпреступника», — написал Бондаренко.

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По его словам, особенно тяжело было видеть реакцию детей, которые встречали его взглядом в больничных коридорах. Оператор подчеркивает, что пытался объяснить правоохранителям, что не представляет угрозы, работает журналистом-расследователем и не является преступником.

Однако даже после рентгеновского обследования и подготовки к операции полицейские не сняли наручники. Бондаренко утверждает, что врач также обратил внимание на нецелесообразность такого ограничения перед медицинской процедурой.

«Врач смущается и говорит: „Наручники за спиной — это нехорошо!“ — и я в очередной раз говорю этим копам от себя: „Я не представляю никакой угрозы! Я не преступник. Я фотограф, оператор. Поверьте мне. Снимите, хотя бы на время операции, наручники“ — безрезультатно», — рассказал он.

В результате осколки стекла удаляли с лица оператора во время операции, когда его руки оставались скованы за спиной. По словам Бондаренко, медики извлекли три осколка стекла и наложили швы. Порезы на правой руке, от локтя и выше, обработали и заклеили специальными лентами.

Журналистов подозревали в «шпионаже»

По возвращении в СИЗО Бондаренко прошел допрос в криминальной полиции. По его словам, ему инкриминировали тяжкие преступления, в частности шпионаж, работу на разведку другого государства и нанесение ущерба Австрии.

Оператор утверждает, что в ходе задержания правоохранители не объясняли ему причин своих действий и не сообщали о его правах.

«Все это время НИКАКИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ и даже ни слова „У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА…“ — абсолютно ничего, только полная непонятность и неизвестность „что это было и что дальше“», — написал он.

Во время допроса Бондаренко рассказывал о работе украинских журналистов и её результатах. По его словам, среди изъятых вещей правоохранители обнаружили и недавно полученную им в Норвегии международную награду за свободу слова и журналистские расследования.

Адвокат добивался немедленного освобождения

Оператор положительно отозвался о работе австрийского адвоката и переводчицы, которые помогали ему во время задержания. Он также поблагодарил украинского консула за посещение СИЗО и личную поддержку в условиях изоляции и неопределенности.

После допроса адвокат Бондаренко подал ходатайство о его немедленном освобождении из-под стражи, мотивируя это тем, что оператор не представляет угрозы. По словам журналиста, часть полицейских, занимавшихся его делом, впоследствии начала лучше понимать ситуацию и позвонила прокурору, чтобы добиться освобождения.

Бондаренко завершил свой пост описанием событий пятничного вечера, когда ему наконец разрешили выйти из-под стражи.

Напомним, подозрения в шпионской деятельности украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко, которых задержала австрийская полиция в Вене, не подтвердились. Во время задержания вооруженные люди в масках обращались с украинцами так, будто задерживали террористов: разбили окна автомобиля, направили на них оружие и силой уложили лицом вниз на дорогу.

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