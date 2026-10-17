Три основных ТЭЦ Киева больше не производят электроэнергию: что будет зимой

Киев потерял всю собственную генерацию / © Associated Press

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Столичные ТЭЦ продолжают готовиться к отопительному сезону и запускаться для подачи тепла в дома.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Вечер.LIVE.

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"Действительно, киевские ТЭЦ, по сути, прекратили производить электроэнергию, но они не прекратили производить тепло и сейчас они запускаются именно в этом режиме теплофикации для снабжения тепла", - объяснил Кучеренко.

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Он также указал на проблему развития когенерации в Украине. Эта технология позволяет одновременно производить электроэнергию и тепло.

По словам Кучеренко, еще в 2024 году президент Зеленский поставил задачу до конца года обеспечить 1 ГВт дополнительной газовой генерации электроэнергии.

Удары РФ по энергосистеме Украины — что известно

Напомним, что 14 октября российские войска совершили одну из самых массированных атак на объекты «Укрэнерго». Основным направлением ударов стали электроподстанции, часть оборудования получила повреждения.

Также сообщалось, что энергетический штаб определил приоритет защиты инфраструктуры от российских атак. Среди них — резервное питание объектов критической инфраструктуры, развитие генерации и восстановление поврежденного оборудования.

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После массированных атак россиян на энергетические объекты Киева столица полностью утратила генерацию. Три основных киевских ТЭЦ — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, которые во время массированной атаки в ночь на 14 октября были повторно поражены врагом, сейчас не производят электроэнергию.

Киев — крупнейший потребитель электроэнергии в Украине. По оценкам профильных экспертов, потребление составляет 1-1,2 ГВт или 12-15% от общегосударственного, а зимой в зависимости от температуры нагрузка может возрасти до 1,8-2 ГВт.

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