Три поезда, задержавшиеся из-за удара по железнодорожной инфраструктуре, возобновили движение

Пассажирам ничего не угрожает.
Российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге в среду вечером.
Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет.
Из-за удара задерживались три пассажирских поезда. Они находили в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожало.
Информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.
В полночь поезда еще задерживались, а через два часа все три возобновили свое движение.
Напомним, что ранее во Львовской области раздались взрывы.
В последний раз взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда русские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской общине.
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