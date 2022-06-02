Три поезда, задержавшиеся из-за удара по железнодорожной инфраструктуре, возобновили движение

Три поезда, задержавшиеся из-за удара по железнодорожной инфраструктуре, возобновили движение

Пассажирам ничего не угрожает.

Российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге в среду вечером.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Степень повреждения инфраструктуры выясняем. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Из-за удара задерживались три пассажирских поезда. Они находили в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожало.

Информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.

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В полночь поезда еще задерживались, а через два часа все три возобновили свое движение.

Напомним, что ранее во Львовской области раздались взрывы.

В последний раз взрывы во Львовской области раздавались в ночь на 17 мая. Тогда русские войска обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской общине.

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