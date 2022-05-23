Три предмета и русификация обучения: что планируют оккупанты сделать со школами в Мариуполе

Несогласным угрожают «негативными» последствиями – от «фильтрационных лагерей» до ограничения «гуманитарной» помощи».
В Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты.
Об этом в Telegram-канале сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
В рамках «адаптации» к переходу на русские программы в школах будут преподавать всего три предмета: российский язык и литературу; историю России и математику.
Захватчики также устроили «организационно-методическое» собрание учителей, принуждаемых к сотрудничеству в образовательном процессе.
Несогласным угрожают «негативными» последствиями – от «фильтрационных лагерей» до ограничения «гуманитарной» помощи».
"Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка. Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должна быть направлена на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения. РФ прав ребенка в Украине", — отметила Денисова.
Как сообщалось ранее в горсовете Мариуполя, возродить город в ближайшее время невозможно. Российские войска уничтожили Мариуполь полностью. Чтобы отстроить его – нужно время и ресурсы.
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