Три "прилета" за вечер: в Кировоградской ОГА рассказали о последствиях ракетных обстрелов

Три "прилета" за вечер: в Кировоградской ОГА рассказали о последствиях ракетных обстрелов

Вчера, 3 мая, Кировоградщина подверглась ракетным обстрелам.

Они попали в железнодорожные инфраструктурные объекты Долинской территориальной громады.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Завершение прошедших суток для Кировоградщины было крайне беспокойным. Среди 18, выпущенных из Каспия вражеских ракет, три прилетели в Кировоградщину. Две ракеты попали в тяговую подстанцию на железной дороге возле села Тимково, Долинской громады", — сообщил Райкович.

Он добавил, что ситуация на этой территории, как и по всей области, контролируется.

Напомним, в течение минувших суток, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в сводке Генштаба 4 мая.

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